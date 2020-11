Wennigsen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 19 und 10 Uhr eine Mauer an der Wiesenstraße 27 in Wennigsen beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrzeug in der Einfahrt wenden wollte und dabei gegen die Mauer stieß.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wennigsen unter (05103) 927940 oder bei der Polizei Ronnenberg unter (05109) 517 150 zu melden.

Von Lisa Malecha