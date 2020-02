Auto fängt in Scheune in Argestorf Feuer

Argestorf

Er wollte nur sein Auto reparieren: Ein 55-Jähriger hat am Freitag in einer Scheune an der Straße Im Winkel in Argestorf an seinem Fahrzeug gearbeitet und dieses dafür mit einem Baustellenstrahler von unten ausgeleuchtet. Dabei hat der Wagen Feuer gefangen.

„Durch den heißen Strahler hat das Heck des Autos angefangen zu brennen“, berichtet Isabel Zeides vom Polizeikommissariat Ronnenberg. Der Mann habe dann zunächst selbst versucht, das Feuer mit einer Gießkanne zu löschen, sei immer wieder in die total verrauchte Scheune hineingerannt, ergänzt Andreas Schwarze von der Feuerwehr Argestorf. Dabei hat er sich laut Zeides eine Rauchvergiftung sowie leichte Brandwunden am Arm zugezogen.

Gegen 12.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. „Da es sich um eine sogenannte B-2-Alarmierung handelte, sind direkt die Ortsfeuerwehren aus Argestorf, Wennigsen, Wennigser Mark, Degersen und Sorsum ausgerückt“, sagt Schwarze, dessen Bruder Matthias Schwarze den Einsatz leitete. Zudem habe es in der Alarmierung geheißen, dass aus dem brennenden Schuppen Hilferufe zu hören waren.

Feuerwehr schiebt Auto aus der Scheune

„Zunächst haben wir fast vermutet, dass es sich um eine Übung handelt, weil wir solche Einsätze nur sehr selten haben“, sagt Schwarze. Vor Ort habe sich dann schnell herausgestellt, dass der Brand nicht so schlimm war, wie Alarmierung vermuten ließ.

Es habe zwar eine starke Rauchentwicklung gegeben, weil der linke Flügel der Scheune geschlossen war, doch die Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug schnell aus der Scheune schieben und löschen. „Das ist der Vorteil an unserem Fahrzeug: Es hat einen Wassertank und eine Schaumpistole, in der direkt Schaum integriert ist“, erläutert Schwarze. Innerhalb kurzer Zeit war der Brand gelöscht.

Doch es hätte auch anders ausgehen können, sagt Schwarze. „Gestern um diese Uhrzeit hätten wir eventuell nicht genug Einsatzkräfte gehabt, um das Fahrzeug schnell aus der Scheune zu schieben.“ Denn in der Mittagszeit sei der Großteil der Ehrenamtlichen auf der Arbeit. „Daher ist es wichtig, dass alle Ortsfeuerwehren alarmiert werden“, sagt er. Denn hätte die Scheune Feuer gefangen, hätte sich der Brand schnell auf die umliegenden Wohnhäuser ausbreiten können.

Von Lisa Malecha