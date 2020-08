Wennigsen

Ein VW T-Roc ist in Wennigsen in dem Zeitraum zwischen Freitag, 21.30 Uhr und Sonnabend, 16.30 Uhr, von einem Unbekannten angefahren worden. Das Auto war am rechten Fahrbahnrand der Ecke von Neuer Straße und Kurt-Schumacher-Straße geparkt. Bei dem Unfall wurde der vordere linke Stoßfänger des Autos beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg telefonisch unter (05109) 5170 in Verbindung zu setzen.

Anzeige

Weitere aktuelle Meldungen von der Polizei und Feuerwehr in Wennigsen lesen Sie hier.

Von Jennifer Krebs