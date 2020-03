Einblicke ins Handwerk: Das ist das Programm im Heimatmuseum

Wennigsen

Jubiläumsausstellung, Museumstag und Handwerkersonntage – im Heimatmuseum steht für die weitere Saison noch einiges an. Auch wenn die Hauptversammlung des Förderkreises Heimatmuseum Wennigsen aufgrund des Coronavirus kurzfristig abgesagt wurde, gibt der Vorstand schon jetzt einen Einblick in geplante Aktivitäten des Vereins.

Handwerker-Sonntag werden fortgesetzt

Für das Museumsjahr 2020 ist – abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Epidemie – folgendes Programm vorgesehen, das am Sonntag, 19. April, um 14 Uhr beginnt:

Seit der vergangenen Jahr lädt das Museum Handwerker ein, die ihre Arbeit präsentieren und vorführen. Die erfolgreiche Veranstaltung „Handwerker-Sonntage“ wird mit neuen Berufen oder Hobbyhandwerken fortgesetzt.

Außerdem gibt die Wennigser Malerin Ilse Gottwald in einer Ausstellung Einblicke in ihr langjähriges Schaffen, bevor das Museum vom 13. Juli bis zum 15. August in die Sommerpause geht.

Wennigser können Fotos einreichen

Mit einer Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen beginnt am 16. August die zweite Saisonhälfte im Museum. In der Calenberger Amtsstube wird die Fotoausstellung „Unsere Bürger sehen ihr Wennigsen“ gezeigt. Der Förderverein bittet hierzu alle Wennigser, Fotos von ihrem Lieblingsplatz oder ihrer Lieblingsansicht aus allen Ortsteilen einzureichen und die Bilder möglichst auch zu beschreiben. Außerdem wird die Ausstellung von Ilse Gottwald fortgesetzt.

Für den 3. September ist wieder eine Busfahrt des Förderkreises geplant. Ziel sollen in diesem Jahr das Erdölmuseum in Wietze und der Museumshof in Winsen/Aller sein.

Viel los dürfte dann wieder am Museumstag im Rahmen des Entdeckertags am 13. September sein. Für Oktober plant der Förderverein einen langen Abend im Museum, und am 6. Dezember soll es dort wieder einen vorweihnachtlichen Abend geben, bevor das Museumsjahr am 20. Dezember endet.

Vorplatz ist fast fertig

Zudem freut sich der Förderverein darüber, dass die Sanierung des Museumsvorplatzes weitgehend abgeschlossen ist. Es muss noch Erde aufgefüllt werden, und im Anschluss sollen die Beete bepflanzt werden. „Dies geschieht durch eine von der Gemeinde beauftragte Firma, die die Arbeiten je nach Wetterlage ausführen will“, sagt Schriftführer Helmut Sülldorf. Danach sei vom Heimatmuseum in Abstimmung mit der Gemeinde und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein eine kleine Einweihungsfeier mit allen geplant, die an den Arbeiten beteiligt waren.

Förderverein sucht neue Mitglieder Die Mitgliederzahl des Förderkreises ist auf 156 Mitglieder und damit leicht gesunken. „Daher ist nach wie vor die Gewinnung neuer Mitglieder unerlässlich, nur so kann der Fortbestand des Heimatmuseums dauerhaft gesichert werden“, sagt Schriftführer Helmut Sülldorf und ergänzt: „Alle Bürger Wennigsens sind daher herzlich eingeladen, Mitglied im Förderkreis des Heimatmuseums zu werden und bei Lust und Neigung im Museumsteam mitzuarbeiten.“ Die jährliche Mitgliedsgebühr beträgt für Einzelpersonen 20 Euro und für Paare 30 Euro. Die Mitgliederversammlung soll bei Verbesserung der Lage nachgeholt werden, um langjährige Mitglieder zu ehren und den Filmrückblick auf das Jahr 2019 zu zeigen.

Von Lisa Malecha