Wennigsen

Darauf haben Eltern, Kinder und Lehrer schon lange gewartet: Im Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung und Sport stellt das Planungsbüro Remke und Partner/innen und Planerallianz die weitere Vorgehensweise für die Sanierung der Grundschule Bredenbeck vor.

Die Sitzung im Hybrid-Format beginnt um 18.30 Uhr. Interessierte können sie entweder vom Bürgersaal des Rathauses aus verfolgen – dort steht allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung – oder aber die Sitzung im Livestream schauen. Den Link zur Sitzung gibt es unter wennigsen.de/livestream.

Fast zwei Jahrzehnte wird schon über die Sanierung der Grundschule diskutiert. Eigentlich hätte die Sanierung bereits beginnen sollen. Nun scheint es in dieser Sache endlich voranzugehen.

Außerdem wird im Ausschuss auch über das weitere Vorgehen in Sachen Schulverpflegung an der Sophie-Scholl-Gesamtschule Wennigsen gesprochen. Seit Jahren haben Schüler der KGS Wennigsen nicht einmal einen Raum, in dem sie in Ruhe essen können. Doch wie genau eine Essensausgabe an der Schule gestaltet werden soll, ist noch unklar.

Auch der Abschluss eines Betreibervertrages für die Kindertagesstätte Marie-Juchacz-Straße steht auf der Tagesordnung. Dort soll nach langer Verzögerung noch im Frühjahr mit dem Bau der neuen Kita begonnen werden.

Noch in diesem Kindergartenjahr sollen in der neuen AWO-Kita 80 Kinder betreut werden – in zwei Krippengruppen für unter Dreijährige und zwei Kindergartengruppen für Jungen und Mädchen über drei Jahren.

Von Lisa Malecha