Das Konzert der Musiker Nuno Azevedo (Fagott) und Ellen Lee ( Piano), das wegen des Sturmtiefs „ Sabine“ abgesagt werden musste, wird Frühjahr im Klostersaal nachgeholt. Das teilte Burkhard Gums vom Kulturkreis Kloster Wennigsen mit. Der genaue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Durch den Sturm saßen die Künstler am vergangenen Wochenende in Hannover fest – alle Versuche, mit der Bahn oder dem Auto nach Wennigsen zu gelangen, scheiterten. Per Newsletter, Internet und Rundruf wurden die Konzertbesucher von der Absage informiert. Da jedoch nicht alle erreicht werden konnten, veranstaltete die Vorsitzende des Kulturkreises, Sabine Hartmann, mit den gekommenen Gästen einen Klönschnack. „Bei Schnittchen und Wein verbrachten alle eine gute Zeit“, teilte Gums mit.

Von Lisa Neugebauer