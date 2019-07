Bredenbeck

Welchen Einfluss hat der Wald auf das täglich Leben – auch im Bezug auf den Klimawandel? Diese Frage kann beim Bredenbecker Waldtag am Sonnabend, 24. August, auf dem Rittergut Bredenbeck diskutiert werden. Dazu lädt die Freiherr Knigge´sche Forstverwaltung zusammen mit vielen unterschiedlichen Akteuren alle Interessierten von 10 bis 16 Uhr ein.

Veranstalter bieten buntes Programm

Vom Forstbetrieb und das Forstunternehmen über das mobile Sägewerk bis zum Zimmermann und Dachdecker, aber eben auch der Waldkindergarten, der Ruheforst oder der Tourismus-Service – alle haben den Wald als gemeinsames Thema. Die Kette reicht vom Spaziergänger bis hin zum wirtschaftlichen Verwerter.

Und so wird auf dem Rittergut der Freiherrn Knigge ein buntes Programm geboten – vom Rundholzsägen über den Bau eines Storchennestes, das Anfertigen von Nisthöhlen, die geführte Wanderung zu Kräutern oder Pilzen (je nach Vegetation). Dazu besteht die Möglichkeit, mit einem Planwagen in Begleitung eines Försters in den Wald zu fahren und den Wald zu erleben. Eine Erlebnispädagogin schafft einen Walderlebnispfad.

Podiumsdiskussion zum Klimawandel

Unter anderem wird es von 10 bis 12 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Leben mit und vom Wald – Forstwirtschaft im Zeichen des Klimawandels“ mit Gastgeber Hubertus Freiherr Knigge, Norbert Leben (Präsident des Niedersächsischen Waldbesitzerverbandes), Christine Karasch (Dezernentin Umwelt, Planung und Bauen der Region Hannover), Helmut Dammann-Tamke (Landtagsabgeordneter und Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen), Stefan Birkner (Fraktionsvorsitzender der FDP im Niedersächsischen Landtag), Karl Heinz Hausmann ( forstpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion) geben, und auch Miriam Staudte (landwirtschaftliche Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion) ist für die Diskussion angefragt. Moderiert wird die Diskussion von Christian Weber, dem Leiter der Fürstlichen Hofkammer zu Bückeburg, Haus Schaumburg-Lippe.

Von Lisa Malecha