Im Zuhältereiprozess am Amtsgericht Hildesheim ist die 31-Jährige Angeklagte jetzt freigesprochen worden. Ihr war vorgeworfen worden, sie habe Anfang 2016 eine geistig behinderte Frau zur Prostitution überredet. Dabei soll sie laut Anklage verschiedene Treffen der Frau mit Freiern in Wennigsen organisiert und das Entgelt behalten haben. Dafür habe die Angeklagte versprochen, der Frau ein Pferd kaufen zu wollen. Das sah das Gericht nun als nicht erwiesen an und sprach die Angeklagte vorm Vorwurf der Zuhälterei frei.

Hauptzeugin konnte keine konkreten Angaben mehr machen

Die geistig behinderte Frau als Hauptzeugin hätte zwar nach ihrem Fehlen am ersten Verhandlungstag von der Polizei vorgeführt werden und per Video vernommen werden können, teilt Gerichtssprecher Steffen Kumme mit. „Allerdings konnte sie bei der Befragung zu den Tatvorwürfen keine konkreten Angaben mehr machen“, berichtet er.

Das könne auch damit zusammenhängen, dass die vorgeworfenen Taten eine lange Zeit zurückliegen. Das Gericht habe daher nicht ermitteln können, inwieweit die Zeugin tatsächlich einen entgegenstehenden Willen geäußert und von der Angeklagten bestimmte Gegenleistungen zugesagt bekommen hatte. Auch dass die Zeugin von der Angeklagten unmittelbar zur Prostitution gebracht wurde, habe sich nicht nachweisen lassen.

„Wenngleich ein moralisch vorwerfbares Handeln vorgelegen haben könnte, so war in jedem Fall nach der Beweisaufnahme ein strafrechtlich relevantes Verhalten nicht feststellbar“, erläutert Krumme. Dies gelte auch für weitere Straftatbestände, wie etwa Betrug oder Menschenhandel. Der Freispruch war auch vom Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragt worden.

Zweiter Freispruch für die Angeklagte

Damit ist die 31-Jährige zum zweiten Mal freigesprochen worden. Dass das Verfahren so lange dauerte, lag daran, dass die Angeklagte bereits in einem früheren Verfahren durch das Amtsgericht freigesprochen worden war. Aufgrund der Revision der Staatsanwaltschaft wurde das Urteil jedoch aufgehoben und zur neuen Verhandlung nach Hildesheim zurückverwiesen.

