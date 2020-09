Wennigsen/Bredenbeck/Holtensen

Die beiden Kirchengemeinden in Wennigsen und Holtensen-Bredenbeck bieten seit März 2020 zum Wochenende „ Andachten zu go“ an. Ab September erscheinen die beliebten und phantasievoll gestalteten Andachten im zweiwöchigen Rhythmus. Die nächsten Ausgaben können Interessierte am Sonntag, 20. September, und am Sonntag, 4. Oktober, von den Leinen an den Kirchentüren pflücken.

Lesen Sie auch: Wennigsen: Telefonieren gegen die Einsamkeit: Kirche startet neues Angebot

Anzeige

Die kleinen Schriftrollen mit den Andachten hängen die ehrenamtlichen Helfer immer schon am Sonnabend ab 18 Uhr auf. Zu finden sind sie vor der Kirchentür und an der Friedhofskapelle in Wennigsen, an der Johanneskapelle Sorsum und am Corvinuszentrum in der Wennigser Mark, vor der Kirche und am Friedhof in Holtensen sowie am Bonhoefferhaus in Bredenbeck.

Von Lisa Malecha