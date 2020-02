Die Mitarbeiter der Kultur- und Bildungseinrichtung Musicon in Wennigsen sind ab sofort mobil – dank einer Förderung der Aktion Mensch. Zudem wird Musicon demnächst am Projekt Inklusive Gemeinwesenentwicklung des Bundesverbandes Anthropoi teilnehmen. Und eine ganz besondere Monatsfeier steht ebenfalls an.