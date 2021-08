Wennigsen

Auch in Wennigsen koordiniert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) nun kurzfristig eine Unterschriftenaktion, damit der Bahnübergang in der Vörier Feldmark möglichst schnell wieder geöffnet wird. Der gesperrte Bahnübergang unterbreche nicht nur die Regionsradroute R 2, sondern auch die gesamte Fahrrad-Pendlerbeziehung zwischen dem südlichen Deistervorland und Hannover, kritisiert der Verkehrsclub.

Deswegen hat der ADFC Unterschriftenlisten in einigen Geschäften in den Wennigser Ortschaften ausgelegt, so zum Beispiel in der Bäckerei Bernhardt in Bredenbeck und in der Bäckerei Hünerberg im Rewe in Wennigsen. Auch vor der Podiumsdiskussion mit den Regionspräsidentschaftskandidatinnen und -kandidaten am Freitag, 27. August, im Bredenbecker Dorfgemeinschaftshaus werden Unterschriften gesammelt.

Übergabe der Liste Anfang September

Wer sich an der Unterschriftensammlung beteiligen und den ADFC in dieser Hinsicht unterstützen möchte, kann Listen anfordern und schickt eine E-Mail an kontakt@adfc-wennigsen-barsinghausen.de. Zurückgegeben werden müssen die Zettel bis spätestens zum 2. September, da die Vörier die Unterschriften voraussichtlich am 3. September an die Stadt Ronnenberg und die Deutsche Bahn übergeben wollen.

Seit rund sieben Monaten können Radfahrer die wichtige Verbindungsroute zwischen Vörie und Holtensen nicht mehr nutzen, weil der Bahnübergang in der Vörier Feldmark gesperrt ist. Ursprünglich hatte die Bahn nur Wartungsarbeiten an der Signalanlage vorgehabt. Inzwischen soll Anlage aber völlig erneuert werden, weil sie nicht mehr den Sicherheitsrichtlinien entspricht. Das könne angesichts notwendiger Genehmigungen drei bis fünf Jahre lang dauern, heißt es seitens der Bahn. Eine Öffnung des Überganges sei bis dahin vorerst ausgeschlossen. Am Wochenende hatte es eine große Protestaktion gegeben.

Von Jennifer Krebs