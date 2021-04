Wennigsen

Schon im März 2019 hat der ADFC bei der Region Hannover eine korrekte Beschilderung des Radweges zwischen Holtensen und Linderte beantragt. Seitdem ist laut Ingo Laskowski und Hartmut Wittrien jedoch nichts passiert. Erklären können die zwei sich das nicht. Es sei kein kompliziertes Unterfangen und würde endlich klare Regeln im Radverkehr schaffen, betonen sie.

Bereits 2016 wurden im Zuge des Straßensanierung der L 389 von Bredenbeck nach Holtensen und weiter über die S-Bahn-Haltestelle bis nach Linderte auf Drängen des ADFC auch die begleitenden Radwege saniert – doch als Radweg ist der Weg bislang noch nicht ausgeschildert. „Viele nutzen natürlich von Linderte kommend schon jetzt den Radweg auf der linken Seite, wenn sie nach Holtensen fahren“, sagt Laskowski. Bei der Forderung, die Strecke zu beschildern, gehe es ums Prinzip. Denn rein rechtlich müssten Radfahrer die Straße nutzen. Und wer den Radweg ohne das Schild befährt, tut dies rein formal illegal.

Einige Anträge liegen seit Jahren bei der Region

Auch in den Ortsräten wurde die Thematik immer wieder diskutiert, erläutert Laskowski. Und obwohl mehrfach nachgefragt wurde, tue sich bei der Region nichts. Schön wäre es, wenn die Gemeinde Wennigsen, wie viele andere Kommunen, die Verkehrsbehörde selbst „übernehmen“ könnte, finden die zwei Männer vom ADFC. Da es sich aber offiziell um eine Landesstraße handelt, liege die Angelegenheit bei der Region, wo allerdings einige Anträge des AFDC schon seit vier Jahren liegen, wie Laskowski berichtet.

Für die Beschilderung an der Strecke zwischen Holtensen und Linderte gibt es nach Angaben der Region Hannover zwei Zuständigkeiten: Auf Wennigser Gebiet, also in Holtensen, bis kurz vor dem Bahnhof, ist die Region Hannover zuständig. In Linderte allerdings ist die Stadt Ronnenberg zuständig. Und in ihre Zuständigkeit falle auch die Beschilderung am Bahnhof. „Die Region Hannover wird die Stadt Ronnenberg auf das Thema Beschilderung ansprechen“, teilt eine Sprecherin mit. Weiterhin wolle man sich gemeinsam mit dem ADFC die Situation hinter dem Ortsausgang Holtensen in Richtung Linderte noch einmal anschauen und gegebenenfalls nachrüsten. Auch dort stehe keine „Fahrrad frei“-Schild.

Diese Themen sind dem ADAC noch wichtig

Die Beschilderung des Radweges ist nicht der einzige Punkt auf der Liste des ADFC Wennigsen/Barsinghausen, sagen Wittrien und Laskowski. Auch das Bestreben der Gemeinde, mittelfristig eine „fahrradfreundliche Kommune“ zu werden, unterstützte der Verband. Dafür müsse allerdings ein neues Radverkehrskonzept erstellt werden, wofür finanzielle Mittel notwendig sind. Auch der Radweg von Bredenbeck nach Holtensen sei unbeschildert. Zu guter Letzt muss der Ausbau der B217 – Ortsdurchfahrt Holtensen – weiter vorangetrieben werden. Schon 2017 sei der Planfeststellungsbeschluss gefasst worden. Seitdem tue sich nichts.

Von Janna Silinger