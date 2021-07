Wennigsen

Glückwünsche, Dankesworte und jede Menge gute Ratschläge: In der Turnhalle der KGS sind am Freitagnachmittag 52 Schülerinnen und Schüler aus dem Abiturjahrgang der Sophie-Scholl-Gesamtschule feierlich entlassen worden.

Einzeln und begleitet von einem selbst gewählten Song kamen die Schülerinnen und Schüler in die Turnhalle – denn die Feier, die traditionell in der Klosterkirche erfolgt, wurde wegen Corona bereits zum zweiten Mal in Folge in die Sporthalle der Schule verlegt. Dort saßen die Absolventen in Abständen und mit Mund-Nasen-Bedeckungen, warteten auf ihre Zeugnisse, lauschten den Grußworten der Gäste und der gelungenen Moderation ihres Mitschülers Gerrit Husmann.

52 Absolventinnen und Absolventen haben am Freitag ihre Abiturzeugnisse an der KGS Wennigsen erhalten. Quelle: Lisa Malecha

Marco Preuschoff vom Schulelternrat fand nette Worte für die Absolventen: „Ihr habt allen Grund, stolz auf euch zu sein – vor allem nach diesem schwierigen Jahr.“ Er ermutigte die Absolventinnen und Absolventen, immer ihren eigenen Weg zu gehen und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn nicht alles auf Anhieb klappt. Auch Marianne Kügler, Wennigsens stellvertretende Bürgermeisterin, gratulierte den Abiturienten und hob vor allem die Leistung von Eva Jacobs hervor, die die Schule mit dem besten Zeugnis verließ. „Ab jetzt wird sich euer Leben grundlegend ändern, alles wird neu“, sagte Kügler und riet den Abiturientinnen und Abiturienten, auch gegen den Wind zu segeln und nicht immer zwanghaft an ihren ursprünglichen Plänen festzuhalten.

Schüler verteilen Abi-Awards

Dankesworte und Geschenke gab es nicht nur für die Schüler. Die Abiturienten dankten auch ihren Tutoren und Lehrern – und zeichneten bei den Abi-Awards auch Klassenkameradinnen und Klassenkameraden aus. So bekam etwa Marvin Nowak-Dinse die Auszeichnung des „Musterschwiegersohns“ und Deniz Can Karakus – der übrigens sich selbst filmend die Turnhalle betreten hatte – wurde zum Influencer des Jahrgangs gewählt.

Ausgezeichnet wurden aber auch Eva Jacobs, Guilia Meyer, Paula Pröve und Calotta Gehrke für ihre guten schulischen Leistungen. Bei den jungen Frauen steht auf dem Abiturzeugnis eine 1 vor dem Komma. Zudem wurde Gerrit Husmann für sein Engagement als Schülersprecher geehrt.

