Gemüse aus Afrika mitten in der Saison, Obst in Plastik eingeschweißt – einer Bredenbeckerin geht das gegen den Strich, deshalb startet sie ein Gemeinschaftsprojekt: In einem Gemeinschaftsgarten sollen sich Hobbygärtner bald eine Fläche teilen können, um eigenes Obst und Gemüse anzubauen.