Degersen

800 Kilometer Luftlinie trennen Florentine Adams Zuhause in Degersen und ihre zweite Heimat in England. Genau 800 britische Pfund Spenden möchte die Studentin im Rahmen ihrer Radtour sammeln, um einen Jugendclub in Sheffield zu unterstützen, den der Verein Lindley Educational Trust aufgebaut hat. Die...