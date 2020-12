Wennigsen

In Wennigsen sind aktuell 17 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ist eine Person als am Mittwoch, an dem wie bereits am Dienstag 16 infizierte vom Gesundheitsamt der Region Hannover vermeldet wurden.

Der Inzidenzwert hingegen hat sich im Vergleich von Dienstag auf Donnerstag erhöht. Lag er am Dienstag noch bei 83,5, so ist er am Donnerstag, 17. Dezember, auf 90,4 gestiegen. Für Mittwoch, 16. Dezember, konnte die Region keinen Wert übermitteln. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 108 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Lisa Malecha