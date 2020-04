Zum ersten Mal in mehr als 60 Jahren kann die Wasserräder-Saison nicht im Mai beginnen. Wegen der Corona-Pandemie werden die Wennigser Wasserräder vorerst nicht aufgestellt. Unklar ist auch, ob sie in diesem Jahr noch zum Einsatz kommen.

Noch in der Pause: An der Feldberquelle im Deister sollten auch in diesem Jahr wieder 22 wasserbetriebene Miniaturmodelle Ausflüglern Freude bereiten. Wann es so weit ist, ist noch unklar. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)