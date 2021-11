Wandern im Deister und durch Wennigsen: Hier können Familien was erleben

Wennigsen

Ob kleiner Spaziergang mit Kindern oder anspruchsvolle Wanderung: Im Deister und rund um Wennigsen gibt es zahlreiche Routen, auf denen Familien den Wald erkunden können. Gerade für die Menschen, deren Freizeitmöglichkeiten durch die Corona-Pandemie eingeschränkt sind, bieten Ausflüge in die Natur eine gute Abwechslung vom Alltag. Amirah Adam vom Tourismus-Service Wennigsen gibt Tipps, welche Unternehmungen sich lohnen.

Wennigser Wunderpass und Deisterwanderpass: Sehenswürdigkeiten entdecken, stempeln und Spaß haben ist das Motto beim Wennigser Wunderpass. Die Stempeljagd führt zu zehn Sehenswürdigkeiten in Wennigsen und im Deister und lässt sich in einer Spazierrunde oder an mehreren Wandertagen schaffen, je nach Lust und Wetter. Wer alle Stempel gesammelt hat, bekommt vom Tourismus-Service bei Vorlage des Passes eine kleine Überraschung. Der Deisterwanderpass enthält zwölf weitere Felder für zwölf Stempel mit Tiermotiven. Der Wanderpass ist in allen Tourist-Infos rund um den Deister sowie in der Touristinformation in Hannover kostenfrei erhältlich.

15 Stationen mit spannenden Fragen

Eine Mottowanderung planen: „Heute will ich alles auf dem Waldboden entdecken“, nennt Adam ein Beispiel für ein solches Motto. Egal ob Moose, Pilze, Tannenzapfen, bunte Blätter oder besondere Steine und Äste – der Waldboden hat gerade für Kinder viel zu bieten. „Vielleicht ergibt sich daraus auch eine tolle Herbst- oder Weihnachtsdeko zum Mitnehmen“, so Adam. Start ist an allen Wanderparkplätzen im Deister.

Der Deister ruft: Auf der Homepage des Tourismus-Service sind viele Routen samt Hintergrundinformationen verzeichnet. Quelle: Tim Schaarschmidt

Naturwissen testen: Auf dem rund 4,3 Kilometer langen Natur-Rätsel-Pfad zwischen dem Wanderparkplatz Waldkater und den Wasserrädern können Besucher an 15 Stationen spannende Fragen rund um Wald und Deister beantworten. Jede Rätselstation enthält jeweils eine Quizfrage für Kinder und für Erwachsene. Die jeweiligen Antworten sind dann an der folgenden Station auf der Rückseite der Fragetafel zu finden. Der Pfad ist etwa vier Kilometer lang und führt von den Wasserrädern über Feldberg und Eltenweg zum Parkplatz Waldkater. Er kann in beiden Richtungen begangen werden und schließt sich direkt an den Walderlebnis-Pfad an. Dieser führt auf 2,5 Kilometern zu acht interaktiven Stationen für Kinder und Erwachsene.

Radtour durch die Gemeinde

Mit dem Fahrrad die Ortsteile entdecken: Orientierung bietet die Broschüre „Die Grüne Kette“ des Tourismus-Service. Die Tour führt vorbei an der Klosterkirche, weiter nach Sorsum zu den malerischen Wasserbüffelwiesen, durch die Feldmark über Evestorf nach Bredenbeck mit einem Abstecher zum Knigge-Gut, wo man einen Blick über die Gutsmauer werfen und den neuen Hofladen der Kornbrennerei Warnecke besuchen kann. „Holtensen oder Steinkrug wären auch Ziele von Bredenbeck aus, oder man fährt am Waldrand entlang über Argestorf und dann in die Wennigser Mark zum ehemaligen Forsthaus Georgsplatz, wo man zum Abschluss eine Rast mit Picknick aus dem Rucksack auf dem Toppiusplatz einlegen kann“, sagt die Fachfrau vom Tourismus-Service. Ihr Tipp: „Am besten mittags radeln und die Wintersonne einfangen.“

Von Egstorf nach Wennigser Mark: „Mit Kindern unterwegs und es soll ein Abenteuer werden? Einfach in den Zug steigen und von Egestorf aus starten“, sagt Adam. Denn dort beginnt die neun Kilometer lange Wanderung für Groß und Klein mit Rucksack oder Bollerwagen. Auf dieser Tour können Familien unter anderem einen Stopp am Waldspielplatz einlegen und sich dort austoben. Etwa 700 Meter vom Parkplatz am Waldwinkel in der Wennigser Mark hinauf in Richtung Deisterkamm können die Wanderer den „Fußabdruck des Teufels“ entdecken. Hier im Schleifbachtal sollten der Sage nach einst die Bergleute den Teufel vertrieben haben, wie Winfried Gehrke zu berichten weiß. Die Spuren des Teufelssprungs waren viele Jahre verschollen, nur aus Erzählungen der Bergleute bekannt. Bei Forstarbeiten sei der Stein mit dem Fußabdruck schließlich ganz zufällig wieder zum Vorschein gekommen.

„Lieblingstour“ zum Bielstein

Schöne Ausblicke auf abgelegenen Pfaden: „Eine meiner Lieblingstouren führt von der Münder Heerstraße in Wennigsen über die Laube am Deisterkamm zum Bielstein, wo man mit herrlicher Aussicht auf die Stadt Springe und den kleinen Deister sein Picknick und Kaffee genießen kann“, sagt Adam. Für den Rückweg empfiehlt sie die Route über den Lehmbrink und Pfingstanger oder über die Route Deister-Nordblick.

Viel Wanderung für wenig Zeit: Allen, die nur eine Stunde entbehren können, legt Adam die kurze Wanderrunde zum Blanketeich ans Herz. Startpunkte sind die Wanderparkplätze Waldfriedhof in Wennigser Markt und Waldkater in Wennigsen.

Ausflugtipps gibt es auch online

Viele weitere Wander- und Ausflugstipps, Flyer mit Routen und Hintergrundinformationen zu Sehenswürdigkeiten rund um Wennigsen und den Deister gibt es auch auf der Homepage des Tourismus-Service unter https://www.tourismus-wennigsen.de/Tourismus-Service_Wennigsen/Wandern/r/10933.aspx. Zudem bietet auch die Region Hannover unter visit-hannover.com/deister eine Broschüre mit Wander- und Radtourtipps durch den Deister an – von Bad Münder, Rodenberg, Springe, über Bad Nenndorf und Wennigsen bis nach Barsinghausen.

