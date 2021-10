Von der Straße in die Feldmark: Bredenbecker Feldweg mit Asphaltresten aufgeschüttet

Bredenbeck

Mit seinen teils tiefen Dellen konnte der ausgefahrene Feldweg in der Verlängerung der Straße Am Hohen Holze in Bredenbeck eine Schönheitsreparatur durchaus gebrauchen. Wie und vor allem mit was ein rund 50 Meter langes Teilstück nun aufgefüllt wurde, hat bei Anliegern jedoch für Kopfschütteln gesorgt. Bei dem Gemisch handelt es sich um Bauschutt aus der Straßensanierung im August-Warnecke-Weg. Der Bredenbecker Peter Lindemann sah darin zunächst „eindeutig eine illegale Entsorgung von belastetem Sondermüll in einem schützenswerten Umfeld“ und wollte deshalb sogar Anzeige erstatten. Nun stellte das Tiefbauamt der Gemeinde klar, dass der Schutt nachweislich unbedenklich sei.

Das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ ist direkt hinter dem letzten Grundstück der Straße angebracht. Direkt dahinter beginnt der Feldweg, auf dem nun mehrere Lkw-Ladungen Bauschutt liegen. Aus dem dunklen Gemisch ragen teils größere Asphaltstücke hervor. Es sind Überreste einer abgefrästen Straßenbahndecke, geordert vom Wasser- und Bodenverband Holtensen-Bredenbeck, um damit die ausgefahrenen Löcher aufzufüllen. „Mit Wegebau hat das aber wenig zu tun“, sagt Anwohner Detlev Lehmann. „Für mich ist das Entsorgung von Fräsgut.“

Anwohner befürchtete Umweltfrevel

Nachbar Peter Lindemann wollte die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Er sah in der Maßnahme einen handfesten Umweltfrevel. „Der Asphalt ist voller Bitumenreste. Das hat auf einem Feldweg nichts zu suchen – schon gar nicht in einem Landschaftsschutzgebiet“, schimpfte der Bredenbecker. Der Verwaltung warf er eine „schlechte Vorbildfunktion“ vor: „Als privater Bürger muss ich jedes Stück Dachpappe als Sondermüll entsorgen und hier werden offensichtlich teerhaltige Überreste einfach in die Natur gekippt. Das geht gar nicht.“

Bauschutt: Der abgefräste Asphalt, mit dem der Feldweg aufgefüllt wurde, stammt aus der Straßensanierung im August-Warnecke-Weg. Quelle: André Pichiri

Empört wandte sich Lindemann an das Tiefbauamt. Dort bescheinigten ihm die verantwortlichen Mitarbeiter jedoch, der Schutt sei unbedenklich – schwarz auf weiß per Gutachten festgehalten. Auf Nachfrage dieser Zeitung erklärte ein Mitarbeiter, man habe vor der Sanierung des August-Warnecke-Weges die Asphaltdecke an mehreren Stellen beprobt und auf Schadstoffe untersucht, um den Grad der Entsorgung zu ermitteln. Dies sei bei Straßenarbeiten die standardmäßige Prozedur.

Gemisch darf laut Gutachten wiederverwendet werden

„Es gibt Abschnitte, in denen eine Belastung vorliegt. Dort muss das Material entsprechend entsorgt werden“, so der Mitarbeiter. Was dem Wasser- und Bodenverband für die Instandsetzung des Feldweges überlassen wurde, stamme jedoch aus einem unbelasteten Abschnitt und darf daher wiederverwendet werden.

Lindemann nahm die durch das Gutachten gestützten Aussagen erstmal so hin. Glücklich sei er mit der Maßnahme jedoch nicht. Worin das Tiefbauamt sich mit dem Bredenbecker immerhin einig ist: So locker, wie der Schutt bislang auf dem abschüssigen Weg liegt, darf er nicht bleiben. Man werde „ein Auge darauf haben“, damit beim nächsten Regen nicht alles Richtung Straße gespült wird.

Weg soll „so schnell wie möglich“ verdichtet werden

Ernst Herbst, Vorsteher des Wasser- und Bodenverbandes, versicherte auf Nachfrage, die Fläche werde „so schnell wie möglich“ mit einer Walze verdichtet. Zudem bekomme der Weg eine neue Profilierung mit seitlichen Rinnen, in denen das Regenwasser ablaufen könne. Im Übrigen habe man nicht zum ersten Mal Fräsgut aus dem Straßenbau zur Befestigung eines Feldweges verwendet. Auf der Verlängerung der Straße Schulweg in Richtung Holtensen sei man ebenso verfahren.

Von André Pichiri