Wennigsen

Zwei Hufe, also 60 Morgen oder – um es in heutigen Einheiten auszudrücken – 15 Hektar war das Örtchen Huchelem groß. Der kleine Ort bestand laut dem Buch „Aus Wennigsens Vergangenheit“ von Friedrich Wüllner wohl nur aus einem einzigen Hof. Heute gehört das Land, dass 1162 in einer Bestätigungsurkunde genannt...