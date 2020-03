Verborgen im Deister: Altes Pumpwerk soll bei Waldbränden Wasser liefern

Wennigsen

In Zeiten von zunehmenden Waldbrandgefahren und immer neuen Naturkatastrophen sind es ernst zu nehmende Pläne: Wenn bei Trockenheit und Hitze möglicherweise auch im Deister einmal massenhaft Bäume und Sträucher in Brand geraten sollten, wollen die Gemeinde Wennigsen und die Feuerwehr künftig noch besser vorbereitet sein. „Wir haben mit der Klosterforst den Pachtvertrag über ein Grundstück verlängert, auf dem ein altes Pumpwerk steht“, sagt Wennigsens Bürgermeister Christoph Meineke. In Absprache mit der Gemeindefeuerwehr habe sich die Verwaltung zu diesem Schritt entschlossen, um im Deister die Löschwasserversorgung zu verbessern.

Wasserpumpe sollte Stausee und Mühlbach speisen

Vor der Vertragsunterzeichnung hat sich der Bürgermeister gut informiert: Die Wasserpumpe sei vor etwa 40 Jahren installiert worden, um einen damals für Wennigsen geplanten Stausee mit Wasser zu speisen. Erfahren hat Meineke das von Friedrich Hüper, dem langjährigen Geschäftsführer des Gewässer- und Landschaftspflegeverbandes Mittlere Leine. Der inzwischen pensionierte Hüper arbeitet heute noch als freiberuflicher Ingenieur für die Gemeinde Wennigsen. Anfang der Achtzigerjahre war er Bauamtsleiter in Wennigsen und kann sich gut an die Pläne erinnern. „Damals wurde gerade das Neubaugebiet Hohes Feld erschlossen, deshalb wollte die Gemeinde hinter dem heutigen Wasserpark eine Art Stausee als Rückhaltebecken und Naherholungsgebiet anlegen“, erzählt Hüper. Der Hintergrund der Idee: „Wenn aus dem Neubaugebiet viel Regenwasser eingeleitet werden würde, dann müsste es wegen des damals noch erheblichen Wassers aus dem Deister ein gemeinsames Rückhalteareal geben“, sagt Hüper.

Friedrich Hüper erinnert sich noch gut an die Pläne für einen Stausee in Wennigsen. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Trotzdem war die Gemeinde damals vorsichtig: „Deshalb wurde im Deister etwa einen Kilometer vom Waldkater entfernt ein Brunnen gebohrt, damit der geplante See nicht doch einmal austrocknen sollte“, sagt Hüper. Mit der neuen Pumpstation sollten dann auch die Wennigser Teiche – wie etwa am Heimatmuseum – vor Trockenheit geschützt und die Wasserführung im Mühlbach verbessert werden. Deshalb sei trotz technischer Probleme eine elektrische Pumpe am Brunnen im Deister installiert worden. Vom Waldkater aus sei damals dafür extra eine Stromleitung dorthin verlegt worden. „Um über ein Saugrohr in etwa 30 Metern Tiefe aus dem Brunnen Grundwasser abzupumpen“, sagt Hüper. Außerdem sei auch eine Ablaufleitung zum Waldkater verlegt worden. „Damit das Wasser nicht beim Transport zum geplanten Rückhaltesee versickert“, sagt Hüper.

Hinter dem Wasserpark (rechts) sollte in den Achtzigerjahren ein Rückhaltebecken als Erholungsgebiet angelegt werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Projekt scheiterte an Naturschutzauflagen

Das ungewöhnliche Ende der Geschichte: Das gesamte Stausee-Projekt wurde laut Hüper vom damaligen Großraumverband Hannover schließlich doch nicht genehmigt – wegen verschiedener Naturschutzauflagen für das Grundstück hinter dem damaligen Freibad. Außerdem sei das Grundwasser aus dem Deister auch zu eisenhaltig gewesen, um es in den Mühlbach einzuspeisen.

Wovon die Gemeinde 40 Jahre später profitiert: Der Großraumverband – Vorläufer der Region Hannover – hatte die Pumpe laut Hüper schon bezahlt. Genutzt worden sei sie seit dem Bau des kleinen Pumpwerks aber nie. „An der Pumpstation liegt unter der Erde noch ein abgeschlossener Schaltschrank, um die Pumpe zu starten“, weiß Hüper. Ob sie noch funktioniere nach den all den Jahren? Das wisse er nicht.

Hinter dem Wasserpark hat sich die Fläche für den einst geplanten Stausee inzwischen zu einem Kleinod für die Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Quelle: Ingo Rodriguez

Pumpe soll für Feuerwehr reaktiviert werden

Das wollen nun aber in Kürze die Feuerwehr und die Gemeinde herausfinden. Weil kürzlich der Pachtvertrag mit der Klosterforst über das Grundstück der Station abgelaufen war, wurde der Vertrag jetzt um fünf Jahre verlängert. „Für etwa 80 Euro im Jahr“, sagt Bürgermeister Meineke. Die Alternative wäre laut Hüper gewesen, die gesamte Anlage zurückzubauen – inklusive Brunnen und Ablaufleitung zum Waldkater. „Das würde bestimmt rund 20.000 Euro kosten“, glaubt Hüper. Stattdessen soll die Pumpe nun wieder in Betrieb genommen werden, um dort einen Hydranten oder eine Wasserentnahmestelle für die Feuerwehr einzurichten.

„Die Anlage liegt hinter den Dachshöhlen mitten im Wald, wenige Hundert Meter eine Steigung hinauf nach dem Forstmeister-Bank-Stein“, sagt Bürgermeister Meineke. Er verweist auch auf einen unmittelbar angrenzenden Nadelholzbestand. Rund 40 Jahre nach dem bislang nutzlosen Bau soll das alte Pumpwerk nun also endlich doch noch einen Zweck erfüllen und künftig bei möglichen Waldbränden die Löschwasserversorgung im Deister sichern.

Das verborgene Pumpwerk befindet sich etwa einen Kilometer entfernt vom Parkplatz am Waldkater. Quelle: Ingo Rodriguez

Von Ingo Rodriguez