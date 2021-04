Friedrich Adolf Sötebier wurde am 19. März 1896 in Hohenbostel geboren. Seine Eltern starben früh, er wuchs bei der Tante in Hannover auf.

1919 begann Sötebier sein Architekturstudium an der Universität Hannover – musste es aber abbrechen, weil das Geld fehlte. An der kunstgewerblichen Meisterschule in Köln nahm Sötebier sein Studium wieder auf. Ab 1927 war er Meisterschüler von Professor Joseph Wackerle an der Akademie der bildenden Künste in München. Wackerle gehörte zu den wichtigsten deutschen Bildhauern.

Um sich sein Studium zu finanzieren, arbeitet Sötebier in Holzbildhauerwerkstätten. 1931 heiratete er. In den dreißiger Jahren werden die Söhne Fritz und Oskar geboren. Ab 1933 arbeitete Sötebier nicht mehr künstlerisch. Damit begann er erst wieder nach dem Krieg als Volkshochschul-Dozent für Kopfzeichnen und Modellieren – auch in seiner Heimatstadt Hannover, wohin er 1948 zurückzog.

1959 baute Sötebier das Haus mit Atelier in Wennigsen. 1960 schenkte Sötebier der Gemeinde die Luther-Büste – die Nachbildung einer sechs Meter hohen Statue, die er für die Stadt Springfield (Illinois) gefertigt hat. Für diese Statue erhielt er einen Ehrendoktortitel der dortigen Universität.

Sein Jünglingsbrunnen am Kloster wurde am 18. November 1972 enthüllt. Nur drei Monate später, am 22. Februar 1973, starb Sötebier. Er wurde in Wennigsen beigesetzt. jbö