Unterwegs in Wennigsen mit dem berühmten Arzt Robert Koch

Wennigsen

Den Namen Robert Koch kennt spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie fast jeder in Deutschland. Doch verbrachte der berühmte Arzt auch eine kurze Zeit in Wennigsen? Belegt ist das nicht – allerdings war Kochs Schwiegervater Pastor in der Gemeinde. Und das könnte auch den berühmten Arzt an den Deister geführt haben, spekuliert Klaus-Peter Fuhrmann, der in der Rolle des Arztes durch Wennigsen führt.

„Mit dem berühmten Arzt Robert Koch in Wennigsen unterwegs“, heißt die neue Tour, die am Freitag, 9. Juli, um 18 Uhr startet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen Fuhrmann als Koch an diesem Tag vor dem Amtsgericht Wennigsen an der Hülsebrinkstraße und unternehmen mit ihm eine Zeitreise – zunächst ins Jahr 1892: Der berühmte Arzt Robert Koch droht tief zu fallen und muss fliehen.

Übernachtung bei einem alten Freund

Nach langjähriger Tuberkuloseforschung hatte Koch vor großer Kulisse sein vermeintliches Heilmittel Tuberkulin präsentiert – mit angeblich geheilten Patienten. Wenig später aber gab es mehrere Todesfälle und Rudolf Virchow bezeichnete Tuberkulin als wirkungslos, sogar schädlich.

Da die Presse auch in Kochs Privatleben herumstocherte und seine junge Geliebte – diese war zu Beginn der Affäre 17 Jahre alt – beleidigte, flohen sie und der damals 47-jährige Koch aus Berlin nach Ägypten. Hier setzt Fuhrmanns Tour an: Koch ist aus Afrika zurück und auf dem Weg nach Hamburg, wo die Cholera ausgebrochen ist. Eine Zwischenübernachtung führt ihn zu einem alten Freund nach Wennigsen, wo der Schwiegervater einst Pastor war. Hier trifft er auf Bürgerinnen und Bürger mit großem Interesse an Medizin. „Und vielleicht lässt er sich auch Privates entlocken“, schreibt Fuhrmann.

Als Robert Koch bietet er allen Teilnehmern einen Einblick in die Medizingeschichte. Unter anderem wird es um die Kräutermedizin gehen, darum, wie Bakterien entdeckt wurden und wie es zur ersten Impfung kam.

Hier können Sie sich anmelden

Die Teilnahme an der Tour kostet 7 Euro. Eine rechtzeitige Anmeldung ist erforderlich bei Klaus-Peter Fuhrmann – per E-Mail an klaus-peter.fuhrmann@web.de oder per Telefon unter (0511) 742838. Es können auch Gruppenführungen gebucht werden.

Die Tour dauert etwa 75 Minuten. Die geltenden Corona-Vorschriften werden beachtet.

Von Lisa Malecha