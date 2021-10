Holtensen

Ist die Ortsdurchfahrt Holtensen (B 217) ein Unfallschwerpunkt? Zwei Unfälle binnen fünf Tagen haben die Diskussion neu entfacht. Ratsherr Uwe Kopec von der Piratenpartei, der bereits seit zwei Jahren eine Entschärfung der Gefahrenstelle fordert, sieht akuten Handlungsbedarf. „Ich bin enttäuscht, dass bislang in dieser Richtung nichts passiert ist.“ Die Verkehrssituation ist einfach nur gefährlich.“ Allerdings liegt der Planfeststellungsbeschluss zur Neugestaltung der Ortsdurchfahrt längst auf dem Tisch. Die Landesstraßenbaubehörde muss nur noch grünes Licht geben.

Dass es im Kreuzungsbereich B 217/Bredenbecker Straße immer wieder zu brenzligen Situation kommt, hat für Kopec und den Ortsverband der Piratenpartei vor allem drei Ursachen. Alle drei könnten aus ihrer Sicht mit einfachen Maßnahmen auch sofort angegangen werden. Da sei zum einen das hohe Tempo, mit dem der Verkehr aus Richtung Steinkrug in den Ort und auf die kurz dahinter folgende Kreuzung zurollt. „Die Geschwindigkeit muss von Tempo 100 deutlich früher auf Tempo 70 reduziert werden und nicht erst kurz vor dem Ortsschild“, fordert Kopec – zumal die Fahrbahn in diesem Bereich durch Abbiegespuren und Sperrstreifen mehrmals leicht verschwenkt wird.

Etliche Rotverstöße an der Kreuzung

Die Folge sei, dass viele Autofahrer bei der Einfahrt in die erste Kreuzung noch deutlich zu schnell unterwegs seien und dann sogar noch weiter aufs Gaspedal drückten, um die Ampel noch bei Grün zu passieren. Kopec habe den Verkehr dort erst kürzlich für eine Weile beobachtet und „etliche Rotverstöße“ gezählt.

Aber auch im entgegengesetzten Mündungsbereich gibt es laut der Piraten Probleme. Auf den zwei zur Kreuzung führenden Fahrspuren werde es insbesondere für ortsunkundige Autofahrer schnell unübersichtlich. Beide Spuren muss sich der geradeaus fahrende Verkehr mit den Links- beziehungsweise Rechtsabbiegern teilen. „Das kommt es häufiger zu brenzligen Situationen, wenn Autos zwischendurch die Spur wechseln und dann nicht mit bremsenden Abbiegern rechnen“, beschreibt Kopec das Problem. Seine Lösung: „Ein Schild sollte frühzeitig auf die Verkehrsführung hinweisen.“ Zudem müssten die ausgewaschenen Spurmarkierungen erneuert werden.

Parkverbot vor Kreuzung?

Das dritte Problem seien die parkenden Autos entlang der Bredenbecker und der Linderter Straße, die von Bredenbeck und dem Holtenser Ortskern in die Kreuzung münden. Wenn Verkehrsteilnehmer versuchten, an den abgestellten Fahrzeugen vorbeizufahren, komme es ebenfalls zu riskanten Spurwechseln. Daher sollte laut Kopec zumindest vor dem Kreuzungsbereich ein Parkverbot eingerichtet werden.

Zuletzt krachte es auf der B 217 am vergangenen Dienstagmorgen, davor am Freitag vergangener Woche. „Es ist mehr als glücklichen Umständen zu verdanken, dass bisher nicht Menschen massiv zu Schaden oder zu Tode gekommen sind“, sagt Angela Ries, stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes der Piratenpartei. Auch für Fußgänger und Fahrradfahrer sei die Situation mehr als unbefriedigend. „Es kann doch nicht so schwer sein, die Brisanz und Unzulänglichkeit der unterschiedlichen Mobilitätsformen und Mobilitätswege an dieser Stelle zu erkennen und mit Sofortmaßnahmen zu entschärfen.“

Neue Ampel mit Blitzer kommt

Zwar nicht sofort, aber dafür umfassend soll die große Lösung alle Probleme beheben. Nach mehrjähriger Planung kommt endlich die Neugestaltung der B 217 im Bereich der Holtenser Ortsdurchfahrt. Den bereits fertigen Planfeststellungsbeschluss muss nur noch die Landesstraßenbaubehörde in Hannover durchwinken. Bestandteile sind unter anderem eine neue Ampel mit Rotlicht- und Geschwindigkeitsblitzer sowie eine Neuanordnung der Fahrspuren.

Von André Pichiri