Wennigsen

Premiere bei Triskele: Die Werkstatt für behinderte Menschen lädt erstmals zum Second-Hand-Basar für (Damen-) Bekleidung ein – und Besucher können auch durch das Angebot der kunsthandwerklichen Werkstatt stöbern. Dazu werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Der Basar beginnt am Sonntag, 18. August, um 13 Uhr in den Räumen an der Albert-Einstein-Straße 2 f-h. Das Ende ist für 17 Uhr vorgesehen. Wer gerne seine gut erhaltenen Kleidungsstücke verkaufen möchte, der kann sich noch bis zum 10. August per E-Mail an textil@triskele-wennigsen.de anmelden. Als Standgebühr wird eine Kuchenspende genommen. Zudem dürfen alle Verkäufer gerne für die Werkstatt für behinderte Menschen spenden.