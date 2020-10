Bredenbeck

Immer wieder rasen Autofahrer durch Bredenbeck – zum Teil mit Geschwindigkeiten von weit über 100 Stundenkilometern. Das haben die Auswertungen der Tempomessungen an der Wennigser Straße ergeben. An zwei Stellen der Straße hatte die Gemeinde gemessen, wie schnell die Autofahrer sind, wenn sie von Argestorf nach Bredenbeck fahren und wenn sie von Steinkrug nach Bredenbeck fahren.

Die höchste Geschwindigkeit wurde bei Autos gemessen, die aus Richtung Argestorf kamen. 135 Stundenkilometer war die Maximalgeschwindigkeit, die die Messegeräte aufzeichneten, berichtete Marco Gümpel vom Fachbereich Ordnung der Gemeinde Wennigsen kürzlich bei der Ortsratssitzung. „Aus Steinkrug kommend lag die maximale Geschwindigkeit, die gemessen wurde, bei 130 Stundenkilometern – allerdings wurde hier mitten im Ort gemessen. Das ist schon alarmierend“, sagte er. Auch seien die hohen Geschwindigkeiten keine Ausreißer gewesen, immer wieder seien Autos erfasst worden, die viel zu schnell unterwegs waren. „Diese extremen Geschwindigkeitsüberschreitungen sind alle in den Nachtstunden gemessen worden“, sagte Gümpel.

„Rennstrecke ist entstanden“

Grund zur Sorge geben auch andere Werte der Messung: 85 Prozent aller Fahrzeuge waren aus Richtung Argestorf kommend mit 66 Stundenkilometern oder mehr unterwegs. Aus Richtung Steinkrug kommend lag dieser Wert „glücklicherweise nur bei 55 Stundenkilometern“, berichtete Gümpel.

Ein Anwohner merkte an, dass zwischen Bredenbeck und Argestorf eine Rennstrecke entstanden sei und wünschte sich bauliche Barrieren, um die Autofahrer dazu zu zwingen, langsamer zu fahren. Der Ortsrat habe bereits vor Jahren bei der Region darum gebeten, dass auf Höhe des Ritterguts bereits Tempo 70 statt 100 gelten solle, sagte Ortsbürgermeisterin Marianne Kügler. Doch das sei damals abgelehnt worden. Ortsratsmitglied Mark Jacobi erinnerte zudem daran, dass es im Bereich der alten Mühle bereits drei schwere Unfälle gegeben hatte – einer endete sogar tödlich.

Land ist für Straße zuständig

Gemeindeseitig könne man gegen die Raser nur mit Blitzen vorgehen, sagte Gümpel. Doch das sei problematisch, da die Gemeinde 50 bis 60 Messstellen habe und nur eine Arbeitskraft, die mit einer halben Stelle eingestellt und für das Blitzen zuständig ist. „Und diese Person ist auch für den ruhenden Verkehr zuständig“, sagte er. Zudem müsste die Polizei die neue Messstelle genehmigen.

Da die Ortsdurchfahrt eine Landesstraße ist, müsste die Landesbehörde bauliche Änderungen genehmigen, teilte Gümple weiterhin mit. Das sei auch der Grund, weshalb die Ortsdurchfahrt nicht für das neue Innovationsprojekt „Tempo 30“ der Region Hannover in Frage komme – das Projekt der Region sei auf Kreisstraßen ausgelegt.

Da die Ortsdurchfahrt Bredenbecks eine Landesstraße ist, kommt sie nicht für ein neues Innovationsprojekt der Region Hannover in Frage. Quelle: Florian Petrow

Region führt versuchsweise Tempo 30 in Ortschaften ein

Hintergrund des jüngst von der Region initiierten Projekts, das auf drei Jahre ausgelegt ist, ist eine Novelle in der Straßenverkehrsordnung: Demnach ist es Straßenverkehrsbehörden nun gestattet, zur Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr Experimente durchzuführen. Als Straßenbaulastträger für Kreisstraßen hat die Region deshalb jetzt beschlossen, den Kommunen mit dem Innovationsprojekt ihre Unterstützung anzubieten. Ziel sei es, auf den Regionsstraßen innerhalb von Ortschaften versuchsweise Tempo 30 einzuführen.

Die Region will ermitteln, wie sich nach der Einführung eines Tempo-30-Limits der Lärm, die Verkehrssicherheit, Geschwindigkeiten und der Anteil des Radverkehrs auf der Fahrbahn verändern. Anschließend wird bewertet und entschieden, ob die Verkehrsregelung an den jeweiligen Standorten auch künftig so bleibt.

Der Ortsrat beschloss einstimmig, dass er sich erneut an die Landesbehörde wenden wolle, um zu fordern, dass die Situation verbessert wird.

