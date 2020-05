Wennigsen

Nachdem die Sportplätze durch die Verordnung der Landesregierung unter bestimmten Bedingungen wieder geöffnet werden, wird der TSV Wennigsen am Mittwoch, 13. Mai, wieder mit der Sportabzeichenabnahme auf dem Sportplatz der Sophie-Scholl-Schule ( KGS) beginnen. Start ist um 18 Uhr.

Alle Sportler müssen sich bei der Abnahme aber an Regeln und Leitlinien halten. Der TSV bittet alle Sportler auch Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und das Jubeln in der Gruppe zu verzichten. Sport und Bewegung sollen kontaktfrei durchgeführt werden.

Zudem werden die Abnehmer darauf achten, dass bei den Übungen der notwendige Abstand eingehalten wird. Auch beim Betreten der Anlage sollen Warteschlagen vermieden werden.

Abnahme immer mittwochs

„Damit wir alle gemeinsam wieder unserem Hobby nachgehen können, sollten wir die Regeln einhalten – dies sollte uns beim Sportabzeichen sicher leicht fallen“, sagt Matthias Fetköther, Pressesprecher des TSV Wennigsen und ergänzt: „Der TSV freut sich darauf, euch am Mittwoch auf der Sportanlage begrüßen zu können und alle zusammen werden wir die Sache schon schaukeln.“ Die Sportabzeichen wird ab dem 13.Mai wieder immer mittwochs um 18 Uhr an der Sophie-Scholl-Schule abgenommen.

Von Lisa Malecha