Sieben Studierende der Fachrichtung Innenarchitektur an der Hochschule Hannover haben sich in einem Studienprojekt mit dem Spritzenhaus in Wennigsen befasst. Sie entwickelten unterschiedliche Konzepte für eine künftige Gestaltung des historischen Gebäudes mit dem kunsthandwerklichen Zentrum. Eine Ausstellung zeigt die Entwürfe.