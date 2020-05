Schulbehörde will nicht gegen Waldorfschule vorgehen

Sorsum

Die Niedersächsische Landesschulbehörde sieht keine Möglichkeit, gegen die Freie Waldorfschule Sorsum vorzugehen, nachdem in der jüngsten Ausgabe der Schulzeitung „Unsere Zeitung“ ein ausführlicher Beitrag mit allerlei verschwörungstheoretischen Versatzstücken erschienen war. Autor des Artikels ist der Schulbibliothekar Jens G., der in seinem Beitrag unter anderem Impfungen, Virologen und Bill Gates gleichermaßen kritisiert und einen Bogen von den Terroranschlägen des 11. September 2001 zur aktuellen Corona-Krise gesponnen hat.

Für Entsetzen bei vielen Eltern – mitunter auch für Erheiterung – hatte unter anderem gesorgt, wie G. in seinem Artikel den Bezug zwischen beiden Ereignissen hergestellt hatte. Zwischen dem 11. September 2001 und dem 20. April 2020 – dem Datum erster Überlegungen für Lockerungen nach dem Corona-Shutdown – handele es sich exakt um eine „Mondknotenlänge“, schrieb G., „und damit einen Rhythmus, der in der individuellen Biographie die Schicksalsaufgabe eines Menschen, seine Lebensthemen ans Licht bringt“. Gleichermaßen seien nach dem 11. September und im Zuge der Corona-Krise „weltweit die öffentlichen Überwachungsvorgänge deutlich verschärft“ und der Reiseverkehr zwischen den Staaten mit strengen Regeln belegt worden.

Behörde prüft nur Eignung von Leitung und Lehrkräften

Von dem Beitrag hatte sich die Schulleitung der Sorsumer Waldorfschule auf Anfrage distanziert und am Dienstag mitgeteilt, dass es sich um die Privatmeinung des Autors handele, die „ausdrücklich nicht die Haltung der Schule als Ganzes“ darstelle. Nun hat auch die Landesschulbehörde Stellung bezogen.

„Die Waldorfschule Sorsum ist eine Schule in privater Trägerschaft, und der Schulbibliothekar ist kein Beschäftigter des Landes Niedersachsens, was dienst- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen unsererseits ausschließt“, sagt die Sprecherin der Landesschulbehörde, Bianca Trogisch. Gleichwohl habe die Behörde als staatliche Schulaufsicht auch bei Schulen in freier Trägerschaft die Einhaltung der Vorschriften des Niedersächsischen Schulgesetzes zu gewährleisten. „Dazu gehört unter anderem die Prüfung der Eignung der Lehrkräfte sowie des Trägers und der Schulleitung“, betont Trogisch. Die Prüfung der Eignung eines Bibliothekars an einer freien Schule sei dagegen nicht im Schulgesetz vorgesehen und obliege somit allein dem Träger der Schule.

Die Landesschulbehörde verweist zudem auf die Stellungnahme der Leitung der Waldorfschule. Es handele sich bei dem Beitrag in der Schülerzeitung damit um die Einzelmeinung des Schulbibliothekars und nicht um die Meinung der Schulleitung, der Lehrkräfte oder des Trägers, betont Trogisch. Die Prüfung, ob diese vollumfänglich von der grundgesetzlich verankerten Meinungsfreiheit gedeckt sei, „obliegt nicht der Niedersächsischen Landesschulbehörde“, sagt die Sprecherin. Die Schule habe angekündigt, das Konzept der Schülerzeitung zu überdenken und Meinungsäußerungen deutlicher zu kennzeichnen. „Maßnahmen gegen einen Schulbibliothekar als sonstiges Personal müsste der Schulträger als Arbeitgeber selbst ergreifen“, bekräftigt Trogisch.

Von Andreas Kannegießer