In der Gemeinde Wennigsen schnellt die Anzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in die Höhe. Aktuell führt die Region Hannover in ihrer Statistik 18 akut Erkrankte (Stand Freitag) – das bedeutet einen Anstieg von 13 innerhalb der vergangenen sieben Tage. Mit einem Inzidenzwert von mehr als 100 (Neuinfektionen je 100.000 Einwohner) liegt die Gemeinde sogar an der Spitze aller Regionskommunen. Grund: Die Reihentestung von rund 170 Schülern und Lehrern der Sophie-Scholl-Gesamtschule vor wenigen Tagen hat in 21 Fällen einen Covid-19-Befund ergeben.

Infektionsketten nachverfolgen

Bürgermeister Christoph Meineke und Regionssprecher Christoph Borschel bestätigen dieses Testergebnis. Nicht alle dieser 21 neu Infizierten haben ihren Wohnsitz in Wennigsen. Nun gelte es zu klären, wie und wo das Virus auf die Infizierten übertragen worden sei. „Das Gesundheitsamt schaut jetzt in einer Nachverfolgung ganz genau hin, welche Kontakte es gegeben hat. Dazu müssen die Fachleute mit den Betroffenen sprechen und mögliche Infektionsketten aufspüren“, so Borschel.

Unter diesen Vorzeichen sei es derzeit reine Spekulation, die Umstände der Virusinfektionen bei den 21 positiv getesteten Fällen benennen zu wollen. Allerdings liegt nach Einschätzung von Borschel und von Bürgermeister Meineke die Vermutung nahe, dass der Krankheitserreger außerhalb der Schule übertragen worden sei – wegen der Herbstferien, die am 10. Oktober begonnen haben und weil alle 21 Neuinfizierten vorher schon als sogenannte K1-Kontakte in Quarantäne waren.

Bei K1-Kontakten handelt es sich um Personen, die länger als 15 Minuten einen Mindestabstand von zwei Metern zu einem Corona-Erkrankten nicht eingehalten haben. Solche Kontakte führen zu einer Isolierung von 14 Tagen, um einer weiteren Verbreitung des Virus vorzubeugen. Für 31 weitere K1-Personen, die zuletzt mit den 21 positiv getesteten Corona-Fällen in Kontakt gekommen waren, hat das Gesundheitsamt jetzt ebenfalls eine Untersuchung auf Covid-19 angeordnet.

Schule ist kein Corona-Hotspot

Laut Borschel hat das Ergebnis der Reihenuntersuchung vom vergangenen Wochenende zunächst keine Auswirkungen auf den Schulbetrieb an der Sophie-Scholl-Gesamtschule. „Nach unseren jetzigen Erkenntnissen ist die Gesamtschule kein Corona-Hotspot“, so der Regionssprecher.

Bürgermeister Meineke lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten der Wennigser Gesamtschule mit dem stellvertretenden Leiter Kai Birkner, nachdem die ersten sieben Corona-Fälle bei Schülern und Lehrern bekannt geworden seien. In der Folge ordnete das Gesundheitsamt die Reihentestung an. „Herr Birkner hat gut und eng mit dem Gesundheitsamt kooperiert“, sagt Meineke. Alle Maßnahmen dienten dazu, eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Im Wennigser Rathaus kommt jetzt wieder täglich der Corona-Krisenstab zusammen. Quelle: Frank Hermann

Ohnehin sei es in der jetzigen Situation wichtig, die Hygiene- und Abstandsregelungen gewissenhaft zu beachten und die sozialen Kontakte zu beschränken. „Wir als Gemeinde werden in den nächsten Tagen und Wochen bei den öffentlichen Veranstaltungen eine eher restriktive Richtung einschlagen“, kündigt der Bürgermeister an.

Im Rathaus kommt mittlerweile auch der Corona-Krisenstab zum Teil mehrfach am Tag zusammen, um auf aktuelle Entwicklungen in der Pandemie reagieren zu können. Außer dem Bürgermeister gehören zum Beispiel auch Vertreter des Ordnungsamtes sowie der Personal- und der EDV-Abteilung dem sechs- bis achtköpfigen Krisenstab an. „Allerdings nehme ich persönlich nicht an jeder Sitzung teil“, betont Meineke.

Kita-Lockdown nicht in Sicht

Wie es bei weiterhin steigenden Infektionszahlen mit dem Betrieb in den Schulen und Kindergärten weitergeht, lasse sich derzeit nicht abschätzen. Zuständig für neue Maßnahmen in den Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sei das Gesundheitsamt der Region Hannover in Abstimmung mit den jeweiligen Trägern. „Ein neuer Lockdown etwa bei den Kindergärten ist momentan aber nicht in Sicht“, sagt Christoph Meineke.

