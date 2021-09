Wennigsen

In Wennigsen werden am Sonntag die Kreuze nicht nur auf den Stimmzetteln für die Kommunalwahl gemacht. Auch das Jugendparlament wird neu gewählt. Immerhin 1142 Kinder und Jugendliche von zwölf bis 19 Jahre sind dazu aufgerufen. 15 junge Menschen kandidieren für elf Plätze.

Am Donnerstag feiert das Wennigser Jugendparlament Geburtstag. „Am 9. September 2006 fand die konstituierende Sitzung statt. Damals übrigens zum ersten und einzigen Mal im Dorfgemeinschaftshaus Argestorf“, erinnert sich Gemeindejugendpfleger Christoph Knoke. Nun steht bereits die neunte Wahlperiode an. Die 15 Kandidaten setzen sich zusammen aus vier Mädchen und elf Jungen im Alter von 14 bis 17 Jahren: Joshua (15), Elias (14), Richard (17), Lina (17), Arne (17), Hannah (16), Jasper (14), Hauke (16), Jakob (16), Isabell (15), Paul (15), Jonas (15), Alan (16), Yola (15) und Jakub (15).

Alle Zwölf- bis 19-Jährigen sind wahlberechtigt

„Wir sind froh, dass sich immerhin 15 Kandidaten zur Wahl stellen. Die Möglichkeiten, für das Parlament zu werben, waren dieses Mal aufgrund der Corona-Beschränkungen eingeschränkt. Normalerweise gehen wir dafür unter anderem in alle Schulen mit Wennigser Schülern“, erklärt Knoke.

Lesen Sie auch Wennigsen: Das sind die Kandidaten für das Jugendparlament Wennigsen

Wahlberechtigt sind alle Zwölf- bis 19-Jährigen, die ihren Wohnsitz in Wennigsen haben – auch junge Menschen, die weder die deutsche noch eine EU-Staatsbürgerschaft haben. Sie alle sind aufgerufen, ihre Stimme am Sonntag in den Wahllokalen der Ortsteile abzugeben, die auch für die Kommunalwahl geöffnet sind.

Gemeinde hofft auf 25 bis 30 Prozent Wahlbeteiligung

Von den 1142 Berechtigten haben bereits rund 3 Prozent die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. „Damit sind wir schon ganz zufrieden“, sagt der Gemeindejugendpfleger. „Insgesamt hoffen wir auf eine Wahlbeteiligung von 25 bis 30 Prozent. Damit lägen wir deutlich über den landesweiten Schnitt.“

Die elf Gewählten werden bei der konstituierenden Sitzung des Jugendparlaments am Donnerstag, 30. September, aus ihrer Mitte den Jugendbürgermeister oder die Jugendbürgermeisterin sowie seine oder ihre Vertreter oder Vertreterinnen bestimmen. Das Parlament kann an allen Rats- und Ausschusssitzungen (außer Verwaltungsausschuss) teilnehmen und sich mit Anträgen, Anfragen sowie Stellungnahmen einbringen.

Interessierte können die Vorstellung der Kandidierenden auf www.jugendparlament-wennigsen.de finden.

Von André Pichiri