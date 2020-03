Sanierung der Hauptstraße in Wennigsen hat begonnen

Wennigsen

Die Arbeiten an der Hauptstraße sind in vollem Gange, seit dem vergangenen Mittwoch wird die Straße saniert. Die Baustelle erstreckt sich von der Einmündung der Sorsumser Straße bis zum Zebrastreifen vor dem Rathauses. Zurzeit werden die Trinkwasserleitungen umgelegt sowie der Regenwasserkanal erneuert. Wegen der Bauarbeiten ist die Hauptstraße ab Einmündung der Sorsumer Straße im Osten gesperrt. Im Westen beginnt die Sperrung hinter dem Hagemannplatz/Hirtenstraße. Die Kreuzung Heitmüller ist ebenfalls gesperrt. Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert.

Alle Wennigser können sich bei Fragen zur Baustelle an den Baustellenkümmerer Horst Lahmsen wenden. Er ist unter Telefon (0176) 13456061 erreichbar und bald auch im Baustellenbüro, dass zurzeit in den Räumen an der Hauptstraße 11A eingerichtet wird.

Von Lisa Malecha