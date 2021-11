Wennigsen

Neuer Bürgermeister, neue Ratsgruppe, neue Zuschnitte in den Ausschüssen – und ein Abschied. Die konstituierende Sitzung des Wennigser Gemeinderates markierte am Donnerstag den Beginn einer neuen Ära in Politik und Verwaltung. „Ich wünsche dem Rat alles Gute, denn die Aufgaben der nächsten fünf Jahre sind immens. Danke, dass ich dieser Gemeinde 15 Jahre vorstehen durfte und viele tolle Projekte begleiten und ein Stück weit gestalten durfte“, sagte Ex-Bürgermeister Christoph Meineke, in seiner letzten Rede vor dem Gremium.

Als jüngster hauptamtlicher Bürgermeister Niedersachsen war Meineke 2006 mit 27 Jahren ins Rathaus eingezogen. „Wahrscheinlich ist er mit 42 Jahren auch der jüngste ausgeschiedene Bürgermeister. Die Verwendung des Begriffs Altersbürgermeister verbietet sich offensichtlich“, sagt der neue Ratsvorsitzende Michael Markmann (SPD) mit einem Schmunzeln.

FDP und WfW bilden Gruppe

Zuvor hatte Hans-Jürgen Herr (FDP) als ältestes Ratsmitglied die Vereidigung von Meinekes Nachfolger Ingo Klokemann (SPD) übernommen. Stellvertretende Bürgermeister sind Patricia Sprung (SPD), Gun Wittrien (Grüne) und Joachim Batke (CDU).

Herr selbst war es dann auch, der eine weitere Neuerung in eigener Sache verkündete. Die zweiköpfige FDP-Fraktion hat sich mit Einzelvertreter Thomas Behr von der Wählergemeinschaft „Wir für Wennigsen (WfW) zu einer Gruppe zusammengeschlossen. Auslöser ist die Änderung des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), die unter anderem mit der Umstellung des Sitzverteilungsverfahrens vom sogenannten Hare-Niemeyer- zum d’Hondt-Verfahren einhergeht. Mit nur zwei Ratsmitgliedern hätte der FDP in den Ausschüssen kein stimmberechtigter Sitz mehr zugestanden. Als FDP-WfW ist die Gruppe nun überall mit einem Sitz vertreten, auch im wichtigen Verwaltungsausschuss.

Neue Zuschnitte in den Ausschüssen

Veränderungen gibt es in den Ausschüssen nicht nur personell, sondern auch in den inhaltlichen Zuschnitten. So wird hier nun auch das Thema Klimaschutz behandelt, was in den vergangenen zwei Jahren in einer Arbeitsgruppe ausgelagert war. Die sechs Ausschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Ausschuss für Bau und Planung: Reinhard Wiens (Vorsitzender), Klaus Kropp, Wilhelm Subke, (alle SPD), Norbert Bohnenstengel, Axel Lambrecht (beide Grüne), Jörn Augsburg, Ernst Herbst (beide CDU), Thomas Behr (FDP-WfW).

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Energie, Landwirtschaft und Tourismus: Hans-Joerg Albrecht, Sonja Schwarze, Reinhard Wiens (SPD), Angelika Schwarzer-Riemer (Vorsitzende), Ole Hagen (beide Grüne), Arno Remmers, Anselm Borrmann (beide CDU), Hans-Jürgen Herr (FDP-WfW).

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft: Jonas Farwig (Vorsitzender), Maike Lechler, Michael Markmann (alle SPD), Barbara Krüger, Axel Lambrecht (beide Grüne), Nicole Hampel, Anselm Borrmann (beide CDU), Hans-Jürgen Herr (FDP-WfW).

Ausschuss für Feuerschutz, öffentliche Ordnung, Mobilität und Digitales: Sonja Schwarze (Vorsitzende), Klaus Kropp, Wilhelm Subke (alle SPD), Angelika Schwarzer-Riemer, Maaret Westphely (beide Grüne), Arno Remmers, Joachim Batke (beide CDU), Jost Henkel (FDP-WfW).

Zeremonie zu Beginn der Ratssitzung: Als ältestes Ratsmitglied übernahm Hans-Jürgen Herr (r.) die Vereidigung von Ingo Klokemann als neuer Bürgermeister der Gemeinde Wennigsen. Quelle: André Pichiri

Ausschuss für Schule und Kinderbetreuung: Hans-Joerg Albrecht, Katrin Deitermann, Maike Lechler (alle SPD), Barbara Krüger, Ole Hagen (beide Grüne), Ernst Herbst (Vorsitzender), Nicole Hampel (beide CDU), Jost Henkel (FDP-WfW).

Ausschuss für Soziales, Integration, Kultur, Sport und Ehrenamt: Hans-Joerg Albrecht, Niklas Lutter, Patricia Sprung (alle SPD), Gun Wittrien (Vorsitzende), Maaret Westphely (beide Grüne), Jörn Augsburg, Joachim Batke (beide CDU), Thomas Behr (FDP-WfW).

Arbeitsgruppen für Innenstadt und Feuerwehren

Als Einzelvertreter stand Eva-Marie Görres (Basis), Werner Werner (AfD) und Uwe Kopec (Piratenpartei) lediglich ein Sitz als beratendes Mitglied in einem der sechs Ausschüsse zu. Werner und Kopec entschieden sich für Bau und Planung, Görres für Umwelt, Klimaschutz, Energie, Landwirtschaft und Tourismus.

In dem fast vierstündigen öffentlichen Teil der Sitzung entschied der Rat noch über eine Vielzahl weiterer Vertreterposten in Beiräten, Aufsichtsräten und anderen Gremien. Neu sind die Arbeitsgruppen Zukunft der freiwilligen Feuerwehren, Perspektive Innenstadt sowie der Fachbeirat Wasser.

Die kommende Ratssitzung findet am 16. Dezember statt. Dann wird der Haushalt eingebracht.

Von André Pichiri