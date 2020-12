Nach Hannover hat nun auch Wennigsen einen Platz benannt, auf dem sich die Gemeinde ein Böllerverbot für Silvester wünschen. Am Bahnhof sollen Raketen, Heuler, Kanonenschlag und Co. verboten werden.

Silvester: Hier ist das Böllern in Wennigsen verboten

