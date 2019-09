Am liebsten macht er alles selbst: Schreiben, Zeichnen, Vorlesen. Dann werden Ingo Siegners Figuren so lebendig wie sonst nur in der Fantasie seiner jungen Leser. Der Erfinder des kleinen Drachen Kokosnuss las auf dem Kornboden in Bredenbeck – und 70 Zuhörer waren begeistert.