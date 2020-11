Wennigsen

Mehr als zwei Jahrzehnte ist es her, dass die Wennigser Kommunalpolitik ein Umweltprogramm beschlossen hat. „Das hohe Maß an Freiheit, deren sich Bürger, Wirtschaft und Kommunen erfreuen, schließt auch die Pflicht ein, den Lebensraum für die jetzige und die künftigen Generationen zu sichern“, hieß es schon im Dezember 1998, als es verabschiedet wurde. Nun setzt sich die SPD dafür ein, dass dieses in Vergessenheit geratene Umweltprogramm wieder belebt wird.

„Die Gemeinde verfügt zwar mittlerweile über ein Klimaschutzaktionsprogramm, das auch fortgeschrieben werden soll. Das ersetzt allerdings kein Umweltprogramm, sondern deckt nur Teile dessen ab“, sagt der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Jonas Farwig.

Die Sozialdemokraten haben einen entsprechenden Antrag an die Gemeindeverwaltung formuliert. „Wir wollen die Inhalte des Umweltprogramms mithilfe einer Fortschreibung in Erinnerung rufen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Ingo Klokemann. Dazu gehören die Förderung des Umweltbewusstseins bei Kindern und Jugendlichen, die Zusammenarbeit mit Naturschützern sowie die Pflege und Entwicklung naturnaher Lebensräume in der Feldmark. Die SPD nennt einen weiteren wichtigen Aspekt: „Das Umweltprogramm könne dazu beitragen, dass die typisch dörfliche Vegetation in den Ortsteilen bewahrt wird“, sagt Klokemann.

Der Antrag der SPD ist auch Thema in der Ratssitzung am Donnerstag, 12. November, um 19 Uhr in der KGS-Sporthalle. Dann wird es unter anderem auch um die Straßenreinigung, das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ und die Erweiterung des Waldorfkindergartens gehen. Die Sitzung ist öffentlich.

