Wennigsen

Eigentlich sollte auf der Hannoverschen Straße in Evestorf sowie auf der Weetzener und der Lemmier Straße im Verlauf der Kreisstraße 230 in Sorsum bald Tempo 30 gelten – denn die Gemeinde Wennigsen wollte sich an einem Modellprojekt der Region Hannover beteiligen, um für eine dreijährige Probephase auf Ortsdurchfahrten eine Tempo-30-Regelung einzuführen. Doch nun hat das Land das Modellprojekt vorläufig gestoppt. Protest kommt von der SPD auf Gemeinde- und Regionsebene.

„Die Reduzierung der Geschwindigkeit ist an einigen Straßen bei uns vor Ort notwendig. Das habe ich aus vielen Gesprächen mit Seniorinnen und Senioren sowie mit Anwohnerinnen und Anwohnern mitgenommen“, sagt Jonas Farwig, SPD-Vorsitzender in Wennigsen. Auch die Ortsbürgermeister wie Thomas Butterbrodt in Sorsum setzen sich bereits seit Längerem für eine Tempo-Reduzierung ein, erläutert er und ergänzt: „Die Chancen, die das Modellprojekt der Region eröffnet, möchten wir gerne in Wennigsen nutzen.“

Rat hatte Teilnahme beschlossen

Dem stimmt auch der Wennigser SPD-Fraktionsvorsitzende Ingo Klokemann zu: „Wir werden uns weiterhin im Rat gemeinsam mit unseren Vertreterinnen und Vertretern in der Regionsversammlung für das Modell einsetzen. Denn dieses eröffnet im Bedarfsfall vor Ort die Möglichkeit, die Verkehrssituation zu verbessern.“

Der Rat der Gemeinde Wennigsen hatte sich im November für eine Teilnahme mit drei Kreisstraßen im Gemeindegebiet ausgesprochen. Doch dann wurde im Verkehrsausschuss der Region Hannover bekannt, dass das Projekt von der Landesregierung vorerst ausgesetzt und geprüft werden soll. „Das Modellprojekt ist ein Anfang und eine echte Chance für die Region Hannover, um mehr Verkehrssicherheit gerade auch für Kinder in unseren Kommunen zu schaffen und den Verkehrslärm zu reduzieren. Die Umsetzung ist zwingend notwendig – das sage ich nicht nur als Politiker, sondern auch als Vater von zwei kleinen Kindern“, sagt Steffen Krach, SPD-Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten, der sich ebenfalls für die zeitnahe Realisierung des Projekts stark macht.

Von Lisa Malecha