SPD-Politiker feiern Jubiläum der Wennigser Konferenz

Es sind gleich zwei wichtige historische Ereignisse, die rund 30 Sozialdemokraten am Sonnabend in Wennigsen gefeiert haben. Zum einen die Wennigser Konferenz, bei der vor 125 Jahren der Grundstein für die Wiedergründung der SPD gelegt wurde. Zum anderen die Geburt von Kurt Schumacher vor 125 Jahren. Schumacher kam am 13. Oktober 1895 auf die Welt. Er starb 1952.

Wichtigstes Ergebnis der Wennigser Konferenz war es, ihn als „Beauftragten für die Westzonen“ zu ernennen und ihn damit mit der Leitung für die Neuorganisation der Partei zu beauftragen. Die Zusammenkunft der Sozialdemokraten aus der gesamten Republik wurde vom 5. bis zum 7. Oktober 1945 im damaligen Bahnhofshotel, heute Calenberger Hof, organisiert.

Und sowohl Schumacher als auch die Konferenz seien bis heute von hoher Bedeutung für die Partei, betont der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans. Für die Jubiläumsfeier war er extra in die Gemeinde gekommen, um gemeinsam mit den Genossinnen und Genossen am Kurt-Schumacher-Denkmal gegenüber vom Bahnhof einen Kranz niederzulegen.

Matthias Miersch eröffnet die Jubiläumsfeier in Wennigsen. Quelle: Janna Silinger

Politiker sprechen Mahnungen aus

Es gelte jedoch nicht bloß, die Erinnerung an den ersten Parteivorsitzenden nach dem Zweiten Weltkrieg und die Konferenz zu feiern, sagt der Bundesvorsitzende. Das Gedenken könne auch als Mahnung wahrgenommen werden, sagt Walter-Borjans. Die Demokratie in diesem Land sei keine Selbstverständlichkeit. „Wir haben sie zu achten, dafür zu kämpfen und für sie einzutreten“, betont er.

Es sei wichtig, sich nicht zurückzulehnen und zu glauben, es sei alles in Ordnung. Das, was sich die Menschen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erkämpft haben, sei gefährdet. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Demokratie erhalten bleibt und sie jeden Tag wachsam verteidigen“, sagt Walter-Borjans. Denn sie habe Feinde. Er spricht von Droh-E-Mails an SPD-Abgeordnete, zitiert daraus. „Wir haben es mit Herausforderungen zu tun, die absolut aktuell sind“, sagt er abschließend.

Kampf für Demokratie verbindet Sozialdemokraten

Diesen Aspekt betont auch der Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch, Vorsitzender des SPD-Bezirks Hannover. Für Frieden, Solidarität, Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen verbinde die Sozialdemokraten derzeit mehr denn je. Und gerade Wennigsen sei ein Ort, an dem sich vieles manifestiert habe, der exemplarisch für den Aufbau der Partei und damit für diese Ziele stehe.

Den Grund, warum es damals ausgerechnet Wennigsen getroffen habe, sei mehr oder weniger Zufall gewesen, beschreibt Claudia Schüßler, Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Region Hannover. „ Kurt Schumacher war beauftragt worden, die Partei neu zu gründen“, erklärt sie. Parteiarbeit war jedoch nur in der britischen Besatzungszone möglich. Die Infrastruktur in Wennigsen und die Nähe zu Hannover hätten überzeugt.

Claudia Schüßler spricht über die Gründe, weshalb die Konferenz in Wennigsen stattfand. Quelle: Janna Silinger

Auch ein Tag der Zuversicht

Und das könne man ruhig auch positiv betrachten, sagt Jonas Farwig, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. „Die Genossinnen und Genossen haben es geschafft, die Partei und das Land wieder aufzubauen“, sagt der 22-Jährige. Es sei deshalb ein Tag der Zuversicht. Und trotzdem spricht auch er mahnende Worte aus. Gerade vor dem Hintergrund aktueller rassistischer oder antisemitischer Übergriffe. „Es ist unsere Pflicht als Sozialdemokraten, uns dem in den Weg zu stellen“, fordert er.

Judith Döker trägt Erinnerungen der Zeitzeugin Lisa Homeyer vor. Quelle: Janna Silinger

Nach den Ansprachen wurden drei verdienter Genossen geehrt: Fritz Eggers und Friedrich Karl Borrmann für jeweils 50, Heino Kebschull für 65 Jahre in der Partei. Anschließend liest die Berliner Künstlerin und Schauspielerin Judith Döker einen Text der Zeitzeugin Lisa Homeyer vor, deren Vater Schumacher persönlich gekannt hat.

Zum Abschluss trägt der Schauspieler Thommi Baake einen Ausschnitt aus der „Programmatischen Erklärung“ von Schumacher auf den Konferenzen vor. Nur ein kräftiger Regenschauer unterbricht das Programm. Doch ganz in Anlehnung an den echten Kurt Schumacher und sein eisernes Engagement sagt Baake: „Ich rede unerbittlich weiter.“

