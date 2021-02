Wennigsen

Derzeit sind die Räume der ehemaligen Gaststätte Zum Goldenen Schlüssel noch eine Baustelle. Doch Küchenchef Cosimo Mele, Service-Leiterin Silke Klopsch und ihr Team sind zuversichtlich, dass schon Ende des Monats, spätestens aber Anfang März mit dem Außerhaus-Verkauf begonnen werden kann. Und dafür arbeiten sie zurzeit fast rund um die Uhr – denn die meisten Renovierungsarbeiten erledigt das Team einfach selbst.

Mele und Klopsch haben gemeinsam mit weiteren Partnern das Restaurant gepachtet – und wollen hier das italienische Lokal Chiave D’oro – La Taverna eröffnen., „Das heißt Goldener Schlüssel auf Italienisch“, sagt Mele. Der Name bleibt also – wenn auch in anderer Form – bestehen. Immerhin gehört das Restaurant Zum Goldenen Schlüssel zu den Traditionshäusern in Wennigsen mit einer langen Historie. Es besteht seit 1877. „Uns ist es wichtig, die Traditionen zu erhalten“, sagt Mele.

Der Schriftzug "Zum Goldenen Schlüssel" ist bereits verschwunden. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Doch Restaurants mit Deutscher Küche gibt es ihrer Meinung nach in Wennigsen genug – daher setzen sie auf traditionelle italienische Küche. Auf der Speisekarte stehen künftig neben Antipasti, Salaten, frischen Nudelgerichten und selbst gemachter Pizza auch Fischgerichte wie gegrillter Lachs mit Salatbeilage und Fleischgerichte – etwa ein mit Tomate und Mozzarella gefülltes Kalbsschnitzel. „Wir bieten aber auch Klassiker wie Currywurst und Wiener Schnitzel an“, sagt Mele. Saisonale Karten mit Spargel, Gans oder Grünkohl sind auch geplant. „Und wer den Saal mietet, kann sich natürlich auch Speisen wünschen – nichts ist unmöglich“, sagt er.

Goldener Schlüssel hatte im Dezember geschlossen

Durch Zufall sind die beiden Gastronomen aus Hannover auf das Restaurant gestoßen. Sie hatten mitbekommen, dass Henning Deike, der den Goldenen Schlüssel zuvor betrieben hatte, in den Ruhestand gehen wollte. Schnell war klar, dass sie das Restaurant übernehmen wollen – sehr zur Freude vieler Wennigser. „Schon als wir das alte Mobiliar ausgeräumt haben, haben Passanten ans Fenster geklopft und gefragt, was aus dem Goldenen Schlüssel wird“, sagt Klopsch. „Viele haben befürchtet, dass hier erst mal nichts Neues reinkommt, und waren erleichtert, dass es weiter geht.“ Vorgänger Deike hatte den Goldenen Schlüssel im Dezember 2020 aufgegeben.

Seit etwas mehr als einem Monat nun arbeitet das Team in den Räumen. Die Tapeten wurden entfernt, der Boden zum Teil erneuert, die gesamte Küche neu gemacht. Und dabei kamen auch einige ganz besondere Erinnerungen an frühere Zeiten zum Vorschein: „Unter der Tapete haben wir sogar noch eine der ersten Tapeten des Hauses gefunden und diese zum Teil wieder aufgearbeitet“, sagt Mele. Da das Haus eine rund 130-jährige Tradition hat, setzt das Team auch bei den Möbeln auch auf antike Stücke. „Damit es nichts von der alten Gemütlichkeit verliert.“

Und um auch die Stammgäste weiterhin glücklich zu machen, bleiben sowohl der Raucherraum als auch der große Tresenbereich erhalten. „Wir wollen auch weiterhin für alle offen stehen, die einfach mal am Tresen ein Bier trinken wollen – und auch Vereine können gerne bei uns ihre Versammlungen abhalten“, sagt Klopsch. Der Saal kann zudem für Feiern und Zusammenkünfte gemietet werden, und auch der Biergarten soll im Sommer wieder zum Verweilen einladen.

Restaurant bietet Lieferservice

Sowohl Mele als auch Klopsch haben langjährige Erfahrung in der Gastronomie. Mele ist seit mehr als vier Jahrzehnten Koch, hat unter anderem im Restaurant 12 Apostel und in der Trattoria Da Giorgio gearbeitet. Klopsch ist seit mehr als 20 Jahren selbstständig im Gastronomiebereich, hat zuletzt die Wirtschaft Leisewitzstübchen geführt.

Wenn das Infektionsgeschehen es dann irgendwann zulässt, ist auch eine Eröffnungsfeier im Chiave D’oro – La Taverna geplant. „Zum Beispiel als Tag der offenen Tür mit vielen leckeren Kleinigkeiten“, sagt Klopsch. Nach der Eröffnung startet das Team zunächst mit dem Außerhaus-Verkauf. „Wir liefern, und das Essen kann natürlich auch abgeholt werden“, sagt Klopsch. Eine Karte sowie weitere Infos gibt es schon bald auf der neuen Homepage des Restaurants. Zudem kann das Essen auch über Lieferando bestellt werden.

