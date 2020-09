Region sieht keine Chance auf Geschwindigkeitsbegrenzung bei Sorsumer Mühle

Sorsum

Autofahrer dürfen an der Sorsumer Splittersiedlung rund um die alte Mühle Tempo 100 fahren. Anwohner sorgen sich deshalb um die Sicherheit ihrer Kinder. Doch die Region sieht das anders: Sie könne keine gefährliche Verkehrssituation erkennen.

Die Häuser rund um die alte Mühle befinden sich hinter der Ortstafel – deshalb dürfen Autos auf der Landstraße so schnell unterwegs sein. Außerdem gibt es auf der Straßenseite, an der die Häuser stehen, keinen Gehweg – die Anwohner benutzen den gegenüberliegenden Radweg. Um zur Schule, in den Kindergarten oder zum Einkaufen zu kommen, müssen sie also zunächst die Straße überqueren. Kurz vor der Ortstafel beginnt dann ein Gehweg. Um dorthin zu gelangen, müssen die Anwohner erneut die Straßenseite wechseln.

Die Splittersiedlung kurz nach dem Ortsausgangsschild gehört noch zum Ort. Trotzdem dürfen die Autos auf der Straße davor 100 Kilometer in der Stunde fahren. Quelle: Lisa Neugebauer (Archiv)

Die Gemeinde Wennigsen hatte daher Ende 2019 aufgrund eines Beschlusses des Ortsrates Sorsum einen formlosen Antrag auf die Einrichtung eines sogenannten Geschwindigkeitstrichters auf der K 230 gestellt. Durch diesen Trichter sollen Autos schrittweise abbremst werden. Vor den Häusern dürften Autos dann nur noch 70 Kilometer pro Stunde fahren.

Region: Antrag ist unbegründet

Die Verkehrsbehörde habe daraufhin die Polizei sowie den Straßenbaulastträger – also die Region Hannover – befragt. Das Ergebnis dürfte die Anwohner enttäuschen: Der Antrag ist aus Sicht der Verkehrsbehörde unbegründet, teilte Regionssprecher Klaus Abelmann mit. Eine gefährliche Verkehrssituation könne dort nicht erkannt werden.

Nach der Straßenverkehrsordnung können die Straßenverkehrsbehörden die Benutzung bestimmter Straßen aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs beschränken. Allerdings nur, wenn eine besondere örtliche Gefahrenlage erkannt wird, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung erheblich übersteigt.

In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung heißt es: „Vor dem Beginn geschlossener Ortschaften dürfen Geschwindigkeitsbeschränkungen zur stufenweisen Anpassung an die innerorts zulässigen Geschwindigkeit nur angeordnet werden, wenn die Ortstafel nicht rechtzeitig, im Regelfall auf eine Entfernung von mindestens 100 Meter, erkennbar ist.“

Keine Unfälle seit 2015

„Dies ist auf der K 230 nicht der Fall. Die Ortstafel ist aus der Ferne sehr gut einseh- und erkennbar. In der Anlage sind Befahrungsbilder aus dem Jahr 2019, die zeigen, dass selbst aus 200 Metern Entfernung eine ausreichende Sichtbeziehung gegeben ist“, teilte Abelmann mit.

Es gibt in der Verwaltungvorschrift zwar auch andere Möglichkeiten – unter anderem können Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Sicherheitsgründen angeordnet werden, wenn Unfalluntersuchungen ergeben haben, dass häufig geschwindigkeitsbedingte Unfälle aufgetreten sind – doch dies gelte nur dann, wenn festgestellt worden sei, dass die geltende Höchstgeschwindigkeit von der Mehrheit der Kraftfahrer eingehalten werde. Im anderen Fall muss die geltende zulässige Höchstgeschwindigkeit durchgesetzt werden

Um nach Sorsum zu kommen, müssen die Bewohner der Splittersiedlung zweimal die Straßenseite wechseln, da nur ein Radweg in den Ort führt, der kurz vor dem Ortseingangsschild endet. Quelle: Lisa Neugebauer (Archiv)

Doch laut Polizei habe sich seit 2015 kein Verkehrsunfall mehr ereignet. Damals hatte ein Auto ein Wildschwein erfasst. „Die Polizei hat daneben auch keine Anhaltspunkte zu gefährlichen Verkehrssituationen bekannt gegeben. Eine Gefährdungslage kann damit ausgeschlossen werden“, teilte Abelmann mit.

Ortsbürgermeister will neuen Antrag stellen

Für Ortsbürgermeister Thomas Butterbrodt ist das kein zufriedenstellendes Ergebnis. Er bereite mit der SPD-Fraktion einen Antrag für den kommenden Ortsrat Ende des Jahres vor, in dem die Fraktion eine durchgehende Begrenzung auf 70 Kilometer pro Stunde fordern wird. „Das ist eine gefährliche Stelle“, betont er. Daher werde er bei dem Thema auch nicht einfach locker lassen.

Von Lisa Malecha