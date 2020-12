Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen hat eine neue Informationsplattform zum Thema Kinderschutz auf ihrer Homepage veröffentlicht. „Wir wollen mit dieser Seite unterstützen und – auch insbesondere für Eltern – Ansprechpartner, Kontaktdaten und Informationen zur Verfügung stellen“, teilt Jugendfachbereichsleiterin Barbara Zunker mit.

Gewalt, Missbrauch, Happy Slapping

Die neue Informationsseite richtet sich an alle, die in Einrichtungen und Organisationen tätig sind und mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Betont wird die Verantwortung der Leitungskräfte für den Kinderschutz. „Konzepte zum Schutz vor sexueller Gewalt stärken haupt- und ehrenamtliche Fachkräfte in ihrer wichtigen Rolle als kompetente Ansprechpersonen, bei denen Kinder und Jugendliche Hilfe und ein vertrauensvolles Gegenüber finden“, heißt es auf dem Infoportal.

Mögliche Gefährdungen seien in den unterschiedlichsten Lebensbereichen vorhanden und reichen von häuslicher Gewalt über sexuellen Missbrauch hin zu Mobbing und sogenanntem Happy Slapping, bei dem die Täter ihre Opfer filmen, während sie sie schlagen oder demütigen.

Wie kann man Kinder schützen?

Das Projekt „ Kinderschutz in Wennigsen“ verfolge das Ziel, dass alle Schulen, Kindertagesstätten, Freizeiteinrichtungen, Sportvereine, Feuerwehren und Kirchengemeinden Schutzmaßnahmen gegen Missbrauch anwenden. Die Gemeinde will, dass all diese und weitere Einrichtungen und Organisationen zu Orten werden, an denen Kinder und Jugendliche in Wennigsen wirksam vor sexueller Gewalt geschützt sind und Hilfe erhalten.

Das neue Infoportal soll regelmäßig aktualisiert und ergänzt werden. Ebenso finden sich dort auch die Newsletter der neuen Arbeitsgruppe (AG) Kinderschutz. In der Corona-Pandemie seien Veranstaltungen derzeit leider ausgeschlossen, bedauert Fachbereichleiterin Zunker. „Deswegen versuchen wir, auf diesem Weg über dieses Thema, das uns sehr wichtig ist, möglichst viele Eltern, Ehrenamtliche und Verantwortliche zu informieren und zu erreichen.“

Ermittlungen gegen Erzieher dauern an

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover gegen einen Erzieher aus Wennigsen, der in einer gemeindeeigenen Kita gearbeitet hat und mehrere Kita-Kinder sexuell missbraucht haben soll, dauern derweil an. Inzwischen ist es fünf Monate her, dass die Missbrauchsvorwürfe bekannt wurden. Als Folge sind die AG Kinderschutz und jetzt auch das neue Infoportal entstanden. Es ist auf wennigsen.de unter dem Stichwort „ Kinderschutz“ zu finden.

