Wennigsen

Die Polizeistationen im Umland von Hannover bekommen im Laufe des Julis neue Telefonnummern, darunter auch jene in Wennigsen. Die neue Rufnummer lautet (05103) 92794. Der Wechsel habe vertragliche Gründe, teilte ein Polizeisprecher mit.

Unter der bisherigen Telefonnummer wird in der Übergangsphase eine Ansage vom Band abgespielt, auf der die neue Nummer genannt wird. „Außerhalb der Geschäftszeiten werden die Telefone, so wie auch jetzt schon, an Dienststellen weitergeleitet, die rund um die Uhr erreichbar sind“, erläuterte der Polizeisprecher.

Die Rufnummer des Kommissariates Ronnenberg, zu dem Hemmingen gehört, bleibt unverändert, also (05109) 5170. Das Kommissariat an der Hamelner Straße 3 ist rund um die Uhr besetzt. In Notfällen gilt weiterhin die 110 für die Polizei.

Von Lisa Malecha