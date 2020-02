Es ist erst seit etwa einem halben Jahr geöffnet und hat sich jetzt schon einen Namen weit über die Grenzen der Gemeinde Wennigsen hinaus gemacht: Das Josephs in Bredenbeck gehört zu den Top-3-Restaurants in Hannover und hat Chancen auf einen Sieg bei der Nacht der Gastronomie. Doch was macht dieses Restaurant so besonders?