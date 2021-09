Millionen-Investition in Evestorf: Das sind die Pläne für die Kläranlage

Evestorf

Viele Tausende Kubikmeter Abwasser laufen täglich in der Kläranlage in Evestorf auf. Inklusive großer Mengen Fremdwasser, die in die teils maroden Kanäle drücken, können es bei Starkregen 15.000 Kubikmeter und mehr werden. Viel zu viel für die 20 Jahre alte Einlaufgruppe, die nun für rund 1,3 Millionen Euro erneuert wird.

Dass die Investitionen der Gemeinde in das Klärwerk dringend nötig sind, verdeutlichte Wasserbauingenieur Friedrich Hüper jetzt bei einer Begehung mit dem Bauausschuss. So ist die bestehende Einlaufgruppe mit Rechen- und Sandfang wie auch die gesamte Kläranlage für eine hydraulische Wassermenge von gerade einmal 4700 Kubikmetern pro Tag ausgelegt.

Neue Anlage schafft mindestens 12.000 Kubikmeter Abwasser

Offensichtlich hatte das Planungsbüro seinerzeit bei der Bemessung der Anlage das Fremdwasser (Grund- und Regenwasser) unterschätzt, welches dort zusätzlich zum reinen Abwasser ankommt. „Unter der heute bekannten Fremdwassermenge muss die neue Einlaufgruppe für 12.000 Kubikmeter pro Tag beziehungsweise 500 Kubikmeter pro Stunde bemessen werden“, sagte Hüper. Aktuell reiche selbst der nachträglich gebaute Ausgleichbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5000 Kubikmetern an regenreichen Tagen nicht mehr aus. Im schlimmsten Fall könne sich Schmutzwasser in den maroden Kanälen stauen und unkontrolliert in die Umwelt austreten.

Rundgang durch die Kläranlage: Die Mitglieder des Bauausschusses informierten sich in Evestorf über den Stand der Bautätigkeiten. Quelle: André Pichiri

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Hunderttausend Euro in ihr Klärwerk in Evestorf investiert. Pumpen wurden erneuert, ein neuer Filterrechen wurde eingesetzt. Dennoch ist die Einlaufleistung nach wie vor zu klein. Seitdem die Anlage in Bredenbeck vor 20 Jahren stillgelegt wurde, versorgt Evestorf mit seiner Kläranlage nahezu das gesamte Gemeindegebiet. Nur das Abwasser aus der Wennigser Mark wird im Barsinghäuser Klärwerk gereinigt. Dafür ist auch Lemmie an das Wennigser Kanalnetz angeschlossen.

Neue Schlammhalle entsteht

Auch auf den Betrieb der Kläranlage wirkt sich die geringe Kapazität aus. Regelmäßig landen größere Mengen Sand und Rechengut in den Belebungsbecken. „Die setzen sich auf dem Boden ab und müssen dann mit großem Aufwand von Tauchern herausgeholt werden“, erläuterte Hüper. Umso mehr ruhen die Hoffnungen nun auf der neuen Einlaufgruppe, die samt Betriebshalle auf dem Gelände gebaut wird. Die Baukosten beziffert die Verwaltung auf 1,37 Millionen Euro.

Schon weit fortgeschritten ist unterdessen der Bau der neuen Schlammhalle. Hier wird später der bei der Wasserreinigung anfallende Klärschlamm zwischengelagert. Rund 1700 Tonnen müsste das Evestorfer Klärwerk jährlich fachgerecht entsorgen. Diesen Part übergibt man nun an ein externes Unternehmen, das im Raum Wolfenbüttel mehrere Kompostierungsanlagen betreibt. „Wir haben einen Entsorgungsvertrag geschlossen, der zunächst bis 2023 läuft“, sagte Hüper.

Gekalkter Klärschlamm für die Landwirtschaft

Der Klärschlamm wird in den Anlagen unter Zugabe von Kompost zu streufähigem Düngesubstrat verarbeitet. Alternativ kann der Schlamm auch in einer sogenannten Monoverbrennungsanlage verbrannt werden. Ein Verfahren, bei dem aus der Asche der wertvolle Rohstoff Phosphor rückgewonnen wird. Aktuell muss der Schlamm dafür noch bis nach Bitterfeld in Sachsen-Anhalt transportiert werden, was mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Günstiger wird es, wenn ab 2023 die Monoverbrennungsanlagen in Lahe und Hildesheim in Betrieb gehen.

Das Dach ist schon drauf: In der neuen Schlammhalle soll später Klärschlamm für die Verwertung und Entsorgung zwischengelagert werden. Quelle: André Pichiri

Auch die landwirtschaftliche Nutzung ist weiter möglich. Neben der gängigen Methode, flüssigen Schlamm mithilfe von Gülletankwagen auf landwirtschaftliche Flächen auszubringen, kann das Evestorfer Werk den Landwirten künftig noch eine weitere Alternative bieten: Die Zugabe von Kalk entzieht dem Schlamm das Wasser und macht ihn streufähig. „Die Landwirte können den Schlamm mit dem gewünschten Kalkanteil verbindlich vorbestellen“, kündigte Hüper an. Dafür erhalten sie pro Kubikmeter denselben Betrag, den das Klärwerk ansonsten für die Kompostierung bezahlen würde.

Von André Pichiri