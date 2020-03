In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Wennigsen. Sie erzählen uns ihre Geschichten: Was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Bahnhofskümmerer Hermann Körber erzählt, warum ihm seine Arbeit seit acht Jahren Spaß macht – obwohl er auch bei schlechtem Wetter seine Runden drehen muss.