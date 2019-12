Mahnfeuer-Aktion: 150 Landwirte und Bürger diskutieren miteinander

Bredenbeck

Bauer sucht Bürger: Bei einem Mahnfeuer der niedersächsischen Initiative Land schafft Verbindung am Sonnabend auf einem Hofgelände in Bredenbeck haben etwa 70 Besucher das Angebot zum Dialog mit mindestens ebenso vielen Landwirte aus dem Südwesten der Region Hannover angenommen. Im Feuerschein diskutierten die Besucher über Themen wie Insektenschutz, Düngemittel, Nitrat, Bio-Produktion sowie einen nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt.

Die Landwirte Arne Bliefert (links) und und Eckhard Seemann aus Bredenbeck legen Holzscheite für das Mahnfeuer nach. Quelle: Frank Hermann

„Wir wollen mit diesem Schritt auf die Verbraucher zugehen und unseren Beitrag dazu leisten, die emotionale Debatte über uns und unsere Arbeit auf eine sachliche Grundlage zu stellen“, sagte Philip Noltemeyer aus Argestorf vom Organisationsteam. Von der starken Resonanz mit insgesamt rund 150 Leuten sei er positiv überrascht. „Das zeigt das große Interesse auf beiden Seiten, gegenseitig mehr Verständnis aufzubringen und Vorurteile abzubauen“, sagte Noltemeyer. Es gehe darum, miteinander und nicht übereinander zu reden.

Keine Widersprüche

Landwirtschaftliche Produktion und eine gesunde Umwelt seien keine Widersprüche. Denn die Landwirte arbeiten mit der Umwelt, sagte Eckhard Seemann aus Bredenbeck. „Darum sind wir auf ein nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften bedacht, denn da hängen auch unsere Existenzen dran“, erläuterte der Landwirt. Für Seemann und Noltemeyer dränge sich der Eindruck auf, dass die Landwirtschaft vielfach in die Rolle eines Sündenbocks gedrängt werde und darum immer mehr Umweltauflagen verkraften müsse.

Im Feuerschein sprechen rund 70 Landwirte aus der südwestlichen Region Hannover mit den Bürgern. Quelle: Frank Hermann

Sina Stegemann aus Bredenbeck kann die Sorgen und Ängste vieler Landwirte durchaus nachvollziehen. „Es wird immer schwieriger für die Höfe, zu überleben. Früher gab es hier deutlich mehr Landwirtschaft, zum Beispiel mit Kühen auf der Weide“, sagte die Besucherin des Mahnfeuers. Aber ihr seien auch eine gesunde Umwelt und eine intakte Natur wichtig.

Lob für den Dialog

„Darum finde ich es gut, wenn die Landwirte mit den Politiker und den Verbrauchern einen Dialog führen wollen. So lassen sich vielleicht Lösungen finden, die beiden Seiten gerecht werden“, sagte die Bredenbeckerin.

Zufrieden registrierte Philip Noltemeyer die Bereitschaft vieler Menschen, auf das Gesprächsangebot der Landwirte einzugehen. Er selbst habe eine Reihe guter Gespräche geführt und dabei Einblicke in die Produktionsabläufe auf den Höfen gegeben. „Umgekehrt haben auch wir etliche Denkanstöße erhalten. So sollte es ja auch sein: Ein Austausch in beide Richtungen“, erklärte Noltemeyer.

Anfang ist gemacht

Mit der Mahnfeuer-Aktion an vier Standorten in der Region (außer in Bredenbeck auch in Mellendorf, Burgdorf und in Garbsen) habe die Initiative Land schafft Verbindung einen Anfang gemacht. „Diesen Weg wollen wir weitergehen und planen für das nächste Jahr weitere Aktionen in dieser Richtung“, kündigte der Landwirt aus Argestorf an.

