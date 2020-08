Bredenbeck

Ein Lost Place – ein vergessener Ort – mitten im Deister? Nahe dem Sportplatz in Bredenbeck stehen im Wald zwei große Häuser. Es sind die ehemaligen Arbeiterhäuser der bis 1926 betriebenen Kalkwerke. Früher stank es hier nach Rauch. Von sechs Uhr morgens bis um sechs Uhr abends karrten dort sogenannte Setzer Kalksteine in die riesigen Öfen. Nasse Säcke, die sie sich überwarfen, sollten sie vor der Hitze schützen. Das auf dem Deisterkamm gebrochene Gestein wurde in Loren talwärts gebracht, in der Fabrik verarbeitet und dann weiter zu den jeweiligen Bestimmungsorten transportiert. Heute erinnert nur noch wenig das Geschehen aus der Vergangenheit. Die Natur erobert sich das Areal zurück, die Häuser verfallen zusehends.

Lost Place im Calenberger Land: Mitten in der Idylle des Deisters stehen die Überreste des Kalkwerks Bredenbeck. Die Häuser sind seit einigen Jahren unbewohnt. Quelle: Lisa Malecha

Nun steht das einmalige Grundstück im Deister zum Verkauf. 800.000 Euro soll das 10.000 Quadratmeter große Areal kosten. „Das Grundstück hat das, was immer gesucht wird: viel Platz in zentraler Lage und ruhig gelegen“, bewerben es die Verkäufer im Internet. Allerdings könne nur ein privates Wohnhaus auf dem Grundstück entstehen, erläutert Christian Schulze von der Freiherr Knigge´schen Miteigentümergemeinschaft, der das Grundstück gehört. Überlegungen, zu verkaufen, gebe es schon länger. „Wenn es keinen geeigneten Käufer gibt, dann werden wir die Gebäude abreisen und das Areal wird wieder zum Wald werden“, sagt Schulze.

Das Kalkwerk Bredenbeck, eine ehemalige Industriesiedlung, befindet sich angrenzend an die Ortschaft im Außenbereich. „Die Gebäude selbst stehen nicht unter Denkmalschutz – sie könnten also abgerissen werden“, sagt Schulze. Eine Renovierung der Häuser, die seit 2014 leer stehen, mache keinen Sinn mehr. Allerdings, so betont er, habe das Grundstück keinen Bebauungsplan. „Wer es erwerben möchte, muss die Pläne für eine Umnutzung eng mit der Region Hannover als zuständige Behörde abstimmen.“ Allerdings würde die Freiherr Knigge´sche Miteigentümergemeinschaft das Grundstück erst dann verkaufen, wenn ein Interessent eine positiv bescheinigte Bauvoranfrage von der Region vorweisen kann. „Wir wollen hier keine Bauruine haben“, erklärt Schulze.

Bis 1924 wurde in Bredenbeck Kalk abgebaut. Heute stehen nur noch zwei Häuser des alten Kalkwerks. Das Grundstück soll nun verkauft werden.

Das war das Kalkwerk

Kalkabbau hat in Bredenbeck eine lange Tradition: Einer der ältesten Kalksteinbrüche soll schon um 1800 in Nutzung gewesen sein, berichten Herbert Städtler und Fritz Seemann. Beide waren lange Zeit im Heimat- und Kulturverein Bredenbeck aktiv und haben sich intensiv mit der Geschichte des Kalkwerks auseinandergesetzt. Seemanns Großvater war dort sogar beschäftigt. „Er hat als Vierzehnjähriger angefangen und war dann 36 Jahre im Kalkwerk tätig“, sagt Seemann.

Dieses Bild zeigt das frühere Kalkwerk. Quelle: privat

Und der Kalk war so begehrt, dass das Werk 1890 sogar eine eigene Eisenbahnlinie bekam, die vom Kalkwerk Bredenbeck bis nach Weetzen führte. Dort gab es einen Anschluss an die Bahnlinie Hameln-Hannover. Zudem gab es laut Städtler zwei weitere zwei eigens errichtete Bahnanschlüsse – eine Schmalspurbahn von den Kalksteinbrüchen im Deister und eine Pferdebahn von der nahen Kohlegrube Gute Hoffnung.

250 Menschen haben im Kalkwerk gearbeitet

Die Fabrik beschäftigte um das Jahr 1900 bis zu 250 Arbeiter. „Viele davon waren Italiener“, sagt Städtler. Diese lebten direkt am Kalkwerk in den großen Wohnhäusern, hatten dort Gemüsegärten und sogar einen Bolzplatz. „Immer von März bis Oktober wurde Kalk abgebaut. Im Winter wurde kein Kalk benötigt, da in dieser Zeit nicht gebaut wurde.“ Für das Kalkbrennen wurden anfangs Öfen genutzt, die viereckig und relativ niedrig waren. „Später wurden dann Ringöfen in Betrieb genommen, deren Schornsteine 110 und 90 Meter hoch waren“, berichtet der Geschichtsexperte.

Die verfeuerte Deisterkohle stammte aus dem 110 Meter hinab reichenden Tiefbauschacht Karl gleich neben dem Werk, wie Städtler erklärt. Auch entlang des Schwarzen Weges, der noch heute oberhalb des Kalkwerks in Richtung Steinkrug führt, wurde Steinkohle aus der Tiefe gefördert. Aus dem 120 Meter tiefen Schacht August oberhalb des Kalkwerks holten die Kumpel bis 1908 Kohle herauf, um das Kalkgestein zu brennen. „Im Jahr 1809 wurden 120 Tonnen Kohle in der Saison für das Brennen des Kalkes benötigt“, weiß Städtler.

Die Arbeiter posieren vor den Schornsteinen für ein Foto. Quelle: privat

1924 endete der Kalkabbau im Deister

Neben den noch bestehenden Gebäuden gebe es weitere Überbleibsel aus der Zeit des Kalkwerks im Deister, erzählt Seemann. Unter anderem am Bremsberg – wo man noch heute die Fundamente der sogenannten Bremsscheibe sehen kann. Dort fuhren Loren, die an einem Seil hingen, voller Gestein hinab zum Kalkwerk, während auf der anderen Seite die leeren Loren an diesem Seil wieder hinauf gezogen wurden. Am Schwarzen Weg befindet sich zudem noch der ehemalige Lokomotivbrunnen. Von dort wurden die Dampflokomotiven mit Wasser versorgt, die das Gestein aus dem Deister zum Bredenbecker Kalkwerk beförderten.

1904 wurde das Kalkwerk durch die Gewerkschaft Hertha übernommen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Produktion eingestellt. „Wegen der Weltwirtschaftskrise“, sagt Seemann und ergänzt: „Genug Kalk zum Abbauen wäre noch vorhanden.“ Doch 1924 war Schluss im Kalkwerk, kurze Zeit später wurden die beiden 90 und 110 Meter hohen Schornsteine gesprengt. Seither ist es ruhig um das Gelände – bis vor mehreren Jahrzehnten ein Ereignis nochmals für Aufsehen sorgte: Anfang 1988 stürzte der stillgelegte Schacht Karl ein und riss ein etwa 30 Meter tiefes Loch in die Erde.

Einige Interessenten für das Gelände gibt es bereits. Weitere können sich an die Freiherr Knigge´sche Miteigentümergemeinschaft wenden. Diese ist unter Telefon (05109) 56960 erreichbar.

Von Lisa Malecha