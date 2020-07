Wennigsen

Unter freiem Himmel Livemusik hören – das können Besucher bei der neuen Veranstaltungsreihe „Kulinarischer Sommergarten“ im Johanniterhaus in Wennigsen. Die Reihe startet am Sonntag, 23. August. Der Eintritt ist kostenlos.

„Der kulinarische Sommergarten soll zum festen Programmpunkt werden“, sagt Marco Kurzok, Geschäftsleiter des Johanniterhauses. In diesem Jahr beginnt die Reihe mit zwei Jazz-Konzerten. „Im kommenden Jahr wollen wir bereits im Frühjahr mit den Konzerten beginnen“, kündigt Kurzok an und verspricht: „Es gibt Kulinarisches nicht nur für den Gaumen, sondern auch für die Ohren.“

Kontrabass und E-Piano erklingen bei Premiere

Für die Premiere unter dem Titel „Jazz im Sommergarten“ haben die Organisatoren für Sonntag, 23. August, Clara Däubler (Kontrabass) und Eike Wulfmeier (E-Piano) an den Klosteramthof 5 eingeladen. Einlass ist ab 11.30 Uhr, das Konzert beginnt um 12.30 Uhr.

Der Jazzpianist und Komponist Wulfmeier ist in einer Vielzahl von Ensembles aktiv. Mit dem seit 2004 existierenden Trio Center veröffentlichte er drei CDs und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem zweiten Platz beim Neuen Deutschen Jazzpreis. Zudem unterrichtet Wulfmeier seit 2008 als Dozenẗ die Fächer Jazzklavier, Theoriebegleitendes Klavierspiel und Combo an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTM).

Die Kontrabassistin Clara Däubler absolvierte ihr Jazz-Kontrabass-Studium an der HMTM und spielte unter anderem schon mit der NDR-Radiophilharmonie. Zusammen mit dem Fynn Großmann Quintett erhielt Däubler zudem 2017 den Jungen Münchner Jazzpreis und den Jazzpreis Hannover. Ehrenamtlich organisierte sie fünf Jahre lang die „Linden Jazzsessions“ (Kulturpalast Hannover) und initiierte die Konzertreihe „Jazz am Emmichplatz“ (HMTM Hannover).

Zweites Konzert im September

Saxofonist Stephan Abel und Kontrabassist Peter Schwebs spielen am Sonntag, 27. September, beim zweiten Termin von „Jazz im Sommergarten“ Auch hier ist Einlass ab 11.30 Uhr, Konzertbeginn um 12.30 Uhr. Der hannoversche Saxofonist Abel und der in New York und Hannover lebende Bassist Schwebs präsentieren in ihrem Programm einen Mix aus swingenden Jazz-Standards, Soul, Blues und Bossa Nova – mit Können und Spielfreude.

Sommergarten öffnet immer am Wochenende

Der Sommergarten am Johanniterhaus Wennigsen öffnet immer freitags und sonnabends von 12 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11.30 bis 18 Uhr – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Unter freiem Himmel werden Flammkuchen, Waffeln, Eis und Getränke angeboten. Weitere Informationen gibt es unter johanniterhaus-wennigsen.de.

