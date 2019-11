Kai Wiesinger nimmt Besuchern die Angst vorm Altern

Wennigsen

„Das haben Sie alles ohne Einpeitscher gemacht“, sagte der Schauspieler Kai Wiesinger und wunderte sich über den nicht nachlassend wollenden Beifall, als er am Donnerstag die Bühne im ausverkauften Klostersaal betrat. Er erzählte von der Fernsehsendung, in der er am Vortag eingeladen war und in der so keine rechte Stimmung aufkommen wollte. In Wennigsen sieht das anders aus. Die Moderatorin der Abends, Mirjana Cvjetkovic, fand schnell den Grund, für den warmen Empfang: Wiesingers Auftritt sei ja quasi ein Heimspiel, sogar die Eltern des gebürtige Hannoveraners waren im Publikum.

Publikum macht Verschleißerscheinungstest

Inhaltlich geht es an diesem Abend vor allem ums Altern – denn das ist das Thema von Wiesingers Buch „Der Lack ist ab“. Zunächst redet der 53-Jährige übers Haarefärben. Gelöst, nahbar und sehr komisch berichtet der Schauspieler von seiner Suche nach der perfekten Haarfärbung („Für 5,99 Euro gibt es gute Farbe in der Drogerie“) und gibt Tipps wie „Beim ersten Mal können Sie einige Rollen Küchenpapier oder Damenbinden mit erwerben, dann sieht es so aus, als ob Sie für Ihre Frau einkaufen“.

Als Wiesinger unterbricht, um das fehlende Tischtuch zu bemängeln – er fühlt sich beobachtet, weil alle sehen, was er mit seinen Füßen macht – ist das Eis gebrochen. Das Publikum lacht laut und herzlich und macht mit beim „Verschleißerscheinungstest“, den der Schauspieler spontan einschiebt. Das Publikum soll Begriffe wie „Volta …“ und „Ibup …“ vervollständigen.

Weiter geht es mit dem Thema Alkohol, den Wiesinger gern und häufig trinkt, wie er sagt, einfach weil es ihm schmeckt. Und wie zum Beweis kommt er nach der Pause mit einem Glas Weißwein auf die Bühne und dem Hinweis seines Vater, er solle langsamer lesen, was er sofort umzusetzen versucht, nicht ohne darauf hinzuweisen, er könne eigentlich gar nicht vorlesen, nicht einmal seinen Kindern ein Pixie-Buch.

Schauspieler nimmt Gästen Angst vorm Altern

Nach der Pause verkündet der Schauspieler erhaben, er würde jetzt über das Anale Triptychon sprechen: Hämorrhoiden, Prostata, Darmspiegelung und erzählt daraufhin ganz selbstverständlich von den Arztbesuchen beim Prokto- und Urologen. Angesprochen auf den Jugendwahn seiner Branche reagiert er mit Humor und meint, er könne sich noch so lange wie 30 fühlen, seine Achillessehne ist 50 und die benimmt sich auch so.

Wiesinger nimmt an diesem Abend vielen Besuchern die Angst vor dem Alter und ermutigt, diesen nicht zu ändernden Prozess offen gegenüber zu stehen. Für alle, die sich dennoch schwer tun, hat er ein praktisches und wirklich empfehlenswertes Handbuch geschrieben.

Von Lisa Malecha