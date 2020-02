Konzert in Wennigsen - Else Rockt tritt im Gasthaus zur Tenne in Degersen auf

Livemusik für Lau: Die Band Else Rockt tritt bei der Open Stage im Gasthaus zur Tenne im Wennigser Ortsteil Degersen auf. Das Konzert am Sonnabend, 15. Februar, beginnt um 21 Uhr.